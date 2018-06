La Generalitat obre expedient per una mort a la residència Marià Fortuny

El Servei d’Inspecció i Sagessa també estan investigant les circumstàncies en què un avi hauria caigut per les escales del centre

Un edifici que es va obrir al 2015

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert un expedient a la residència d’avis Marià Fortuny per investigar les circumstàncies en què va produir-se, dimecres passat dia 13 de juny, la mort d’un dels usuaris del centre. La Generalitat confirma la defunció de l’home, que va tenir lloc arran d’un «accident», però no aclareix de quina manera aquest va donar-se ni tampoc si tindria relació directa o indirecta amb les mesures de seguretat que s’estiguessin aplicant o no a l’equipament.A banda de l’expedient, fonts de Treball detallen al Diari Més que la residència havia rebut la darrera visita ordinària del Servei d’Inspecció –el qual funciona de manera autònoma i independent al Departament– al gener d’aquest mateix 2018 i que, arran dels fets, se n’ha realitzat una de nova per fer un «seguiment especial» de la situació de les instal·lacions. Concreten, a falta de completar les conclusions en relació al succés, que el mateix Servei d’Inspecció està «valorant la possibilitat d’iniciar accions sancionadores» contra l’empresa gestora de l’edifici, que en aquest cas és Sagessa, i que la decisió no estarà vinculada als resultats de l’expedient.L’home va morir dimecres 13 de juny quan hauria caigut escales avall mentre esperava al replà d’una de les plantes de la residència, que està integrada a l’edifici del CAP Marià Fortuny. Segons sembla, la cadira de rodes a la que anava subjecte l’avi –qui tindria una mobilitat molt limitada– hauria relliscat pels esglaons per motius que encara es desconeixen. El personal de centre s’hauria trobat l’usuari ferit greument per la caiguda i aquest va ser traslladat a l’hospital, on finalment va morir. Sense confirmació oficial, fonts properes al cas asseguren que l’escala només estaria protegida per una petita cadena per impedir el pas i hauria resultat insuficient per evitar que la cadira de rodes caigués escales avall. Convé recordar que moltes residències per a gent gran acostumen a protegir els trams d’escala amb tanques de seguretat, similars a les barreres infantils que es posen a les llars.Al seu torn, fonts de Sagessa consultades per aquest mitjà es limiten a precisar que també «des del centre», el qual mantenen que «compleix amb totes les mesures de seguretat establertes pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies», en aquest moment «s’estan estudiant les circumstàncies d’aquest accident fortuït». Són tres, per tant, les línies de recerca que s’han posat en marxa per esclarir la mort de l’home així com les responsabilitats que se’n puguin derivar.La residència d’avis Marià Fortuny, ubicada al carrer Escultor Sunyol del barri Fortuny, va aixecar-se al 2010 però no es va inaugurar fins al 2015. La seva posada en marxa va estar vinculada a la revocació, per part de la Generalitat, del conveni que mantenia 20 places públiques a la residència d’avis Aljesa Vallmoll d’Alforja. Els 20 usuaris d’Alforja van traslladar-se a la Marià Fortuny per estrenar l’equipament. Sagessa el presenta al seu lloc web com «pensat per a persones grans amb algun tipus de dependència, que necessiten recuperar-se i requereixen de suport per desenvolupar les activitats de la vida diària».El servei de residència es troba integrat en l’edifici del Centre d’Atenció Primària Marià Fortuny, donant lloc a un CAPI similar al que acull la residència d’Horts de Miró, la qual es troba pendent d’entrar en funcionament. Al moment de l’obertura, a més de les 20 places públiques, el centre disposava també de 12 de privades i fins a 10 de centre de dia. Un any després, al 2016, la segona planta del centre també va quedar ocupada per fer el ple de la capacitat, que és de 64 usuaris. El centre disposa d’«instal·lacions adaptades, pati, consulta, calefacció, sala de rehabilitació, habitacions exteriors individuals o dobles i bany adaptat, llit articulat, televisor i timbre de trucada». I la integració al CAPI ofereix «atenció mèdica i d’infermeria de forma permanent». Fonts sindicals de la plantilla de la residència preguntades per la qüestió declinaven pronunciar-se, aquesta setmana, sobre l’«accident» que va desembocar en la mort d’un usuari.