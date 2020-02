El plat que us proposem pot constituir un segon plat, pel seu contingut en proteïnes procedents del llegum i del formatge, que millora la qualitat proteica de les mongetes. Es pot considerar que la guarnició del segon plat hi està integrada, ja que incorpora una quantitat important d’hortalisses. Pels ingredients, sobretot els llegums i les hortalisses, és un plat molt ric en fibra, així com també en minerals com ara el calci, potenciat per la presència del formatge. L’oli d’oliva, l’orenga i el comí acaben de donar un toc molt mediterrani a la recepta.