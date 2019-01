Arròs amb carxofes i bolets

Una recepta senzilla i saborosa que compta amb ingredients molt saludables com la carxofa i els bolets

Ingredients per a quatre persones

300 g d'arròs

1 ceba gran

3 carxofes mitjanes

25-30 g paquet de bolets secs

4 cullerades d'oli d'oliva

Elaboració

Poseu els bolets en remull en aigua freda i al foc.

Quan l'aigua bulli retireu-los i escorreu-los.

Peleu i piqueu la ceba ben menuda i també netegeu i talleu les carxofes.

Poseu l'oli, la ceba i una mica més tard les carxofes en una cassola de fons gruixut i deixeu-ho coure a foc lent i tapat.

Quan la ceba estigui ben transparent, poseu-hi els bolets, salteu-los i més tard afegiu-hi l'arròs i remeneu-lo.

Afegiu-hi l'aigua dels bolets (aproximadament dues vegades més d'aigua que d'arròs) i poseu la cassola al forn prèviament escalfat, durant uns quinze o setze minuts.

Traieu-la del forn, tapeu-la i deixeu-la reposar cinc o vuit minuts.

En aquesta ocasió us proposem una recepta d'arròs amb bolets i carxofes. Una recepta senzilla i saborosa que compta amb ingredients com la carxofa, la flor de l'hivern i els bolets que probablement heu recollit durant la tardor i que ara, ja secs, guardeu com un petit tresor al rebost.El plat que us proposem és una preparació rica en midons procedents de l'arròs i també en minerals i fibres proporcionades pels bolets i les carxofes. A part de l'oli utilitzat, els ingredients no aporten greixos, per la qual cosa podem considerar que és un plat amb molt poc greix. És un plat adequat per a persones que hagin de controlar el consum de greixos, el de sal, i també per a diabètiques, sempre que mesurin la quantitat d'arròs.En aquesta preparació es poden fer servir també bolets frescos: rovellons, llenegues, gírgoles, fredolics i encara millor si disposeu de diferents tipus de bolets.