El CA Tarragona es penja cinc medalles en el Campionat de Catalunya de marxa en ruta

Júlia Suárez va aconseguir la medalla d'or i va aconseguir la marca mínima per poder competir al Campionat d'Europa

Actualitzada 01/02/2023 a les 19:44

El Club d'Atletisme de Tarragona es va penjar cinc medalles el darrer cap de setmana en el Campionat de Catalunya de marxa en ruta que va tenir lloc al Vendrell. Aquesta competició va tenir lloc de forma conjunta amb el 8è Gran Premi de Marxa del Vendrell, als barris marítims de Coma-ruga i Sant Salvador.En la categoria sub18, Júlia Suárez es va proclamar campiona de Catalunya acabant els 10 km amb un temps de 48'19". Aquest temps suposa aconseguir la marca mínima per poder ser seleccionada per competir al campionat d'Europa de marxa per equips en categoria sub20, tot i ser una atleta sub18.Regina Gras, Maite Gargallo i Antònia Royo van pujar al podi en les seves respectives categories. Gras es va proclamar campiona de Catalunya en categoria F40 amb un temps de 27'38'. Gargallo també va pujar al més alt del podi en categoria F50 amb un temps de 26'25". Royo va ser segona en categoria F55 amb un temps de 30'18". Totes tres han realitzat les marques mínimes per poder participar en el Campionat d'Espanya màster de marxa en les seves respectives categories.En la categoria M50, Fernando Flores ha estat segon en els 5 km amb un temps de 24'53".A més a més, 3 atletes de l'escola del Club Atletisme Tarragona van participar en el 8è Gran Premi de Marxa del Vendrell. El Marc Suárez va ser tercer en categoria sub16 realitzant els 5 km amb un temps de 25'22", Aston Maté va ser quart en categoria sub12 en finalitzar els 2 km amb un temps de 12'31" i Rihana Martos va ser setena en categoria sub12 en finalitzar els 2 km amb un temps de 16'48".