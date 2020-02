L'Ibersol CBT no afluixa

L'equip dirigit per Berni Álvarez ha aconseguit aquest diumenge la quarta victòria consecutiva

Actualitzada 16/02/2020 a les 19:14

Quarta victòria consecutiva de l’Ibersol CBT, aquest diumenge a la pista del Palma Air Europa (54 – 82). L’equip de Berni Álvarez ha tornat a fer gala d’una imponent defensa en un partit que ha dominat de principi a fi, i que els mantindrà una jornada més liderant el seu grup de la Lliga EBA amb 15 victòries. Dani Tugores, amb 14 punts, 5 assistències i 20 de valoració; i Ferran Torres, amb 16 punts, 6 rebots i 20 de valoració, han estat els millors jugadors del partit. Joan Sorolla no ha viatjat per lesió.



L’Ibersol CBT ha començat molt bé el partit, amb un parcial d’inici de 0 a 16 que servia per posar les seves cartes sobre la taula. Els errors locals, sumats a l’encert i la intensitat blava han fet que el marcador es disparés al final del primer quart (5 – 25).Els de Berni mantenien el ritme al segon quart, però apareixia la precipitació en certs moments, que els feia perdre el control del partit i, a la vegada, que el Palma trobés camí per fer mal als tarragonins. Els mallorquins aconseguien igualar les forces, amb 13 punts per a cada equip, però la renda de l’Ibersol CBT els feia marxar al descans 20 punts per sobre (18 – 38).Amb l’arrencada del tercer quart, els blaus es retrobaven amb el bon joc i les bones sensacions. Tres triples consecutius de Pape Mbaye donaven confiança a l’equip, que recuperava el control del rebot defensiu i la velocitat en atac, fent que l’Ibersol CBT trenqués definitivament el partit (36 – 61).Berni Álvarez ha aprofitat l’últim quart (54 – 82) per rotar i donar minuts als homes menys habituals per tal d’entrar en la dinàmica de joc, pensant en els difícils compromisos que l’equip té per davant.