El desencert fa que el CF Reus encaixi la primera derrota a casa

Tot i l’actitud dels homes de Bartolo durant tot el partit i la diana d’Enri, han acabat valent els gols de l’Albacete (1-2)

Actualitzada 09/09/2018 a les 14:41

FITXA TÈCNICA

El CF Reus Deportiu no ha pogut capgirar del tot el 0-2 de l'Albacete, i ha acabat perdent el partit d'aquest diumenge a l'Estadi Municipal. Tot i els esforços de l'equip roig-i-negre per generar joc a l'atac i que per avançar-se en el marcador, el Reus no ha aconseguit marcar fins ben avançada la segona part del partit, quan l'equip dirigit per Lluís Miquel Ramis, que ha tingut més encert de cara a porteria que el conjunt local. El CF Reus ha encaixat la segona derrota de la temporada, un resultat que tot i no representar de manera del tot fidel el joc que s'ha vist sobre el camp. L'equip dirigit per Xavi Bartolo ha saltat al camp amb molt bona actitud i amb la clara intenció de generar joc a l'atac i apoderar-se del control del partit d'entrada, però el desencert ha jugat una mala passada al CF Reus Deportiu, que no ha pogut marcar tot i les nombroses ocasions generades pels roig-i-negres que han estat diverses i no han tingut un sol protagonista, sinó més aviat han estat una feina conjunta.A la primera part del partit el Reus s'ha apropat en diverses ocasions a la porteria defensada per Nadal, però no ha aconseguit definir, i la sort tampoc ha ajudat el conjunt roig-i-negre. Una situació de la qual s'ha aprofitat l'Albacete, que va marcar en una jugada aïllada de Bela que ha sorprès Edgar Badia, que no ha pogut evitar el gol del conjunt visitant. Després del gol de l'Albacete, el CF Reus ha trigat una mica a sobreposar-se a la situació i tornar-ho a intentar, però la sort ha seguit evitant que els roig-i-negres igualessin el resultat al marcador. Un xut de Mario Ortiz que s'ha desviat per ben poc i una altra ocasió de Gus Ledes, que ha sortit fora, pocs segons abans del final del primer temps, han estat alguna de les ocasions més destacades dels primers 45 minuts d'un Reus, que tot i l'actitud lluitadora, no ha pogut veure resultats.El CF Reus ha arrencat la segona part del partit contra l'Albacete amb bona actitud de cara a l'atac i a la construcció de joc, però semblava que el gol dels roig-i-negres no volia arribar. Una centrada de Gus Ledes després d'un córner que no ha trobat definició, tampoc ha trobat rematador per sentenciar la jugada. I pocs minuts després de reprendre el joc, ha estat Borja Herrera qui ha provat sort davant la porteria de Nadal amb una rematada de cap a la centrada de Carbonell, que ha acabat directament a les mans del porter de l'Albacete. I tot i l'esforç dels homes de Xavi Bartolo per aconseguir el control del partit i igualar el resultat al marcador, ha tornat a ser l'Albacete qui ha aconseguit una diana, al minut 10 de la segona part, Caro ha marcat el 2-0 pels visitants. El segon gol del conjunt blanc ha deixat els homes de Bartolo temporalment descol·locats, però al minut 73 de partit, la jugada de Borja Herrera que ha culminat amb el gol de Rubén Enri, que havia entrat feia pocs minuts per substituir un Álex Carbonell que no havia pogut generar prou joc a l'atac, ha semblat que tornava a donar ales als roig-i-negres, per seguir-ho intentant.Després del gol del CF Reus, els locals han assetjat la porteria de Nadal i han generat diverses jugades de perill, que no han acabat de trobar resultats. Però malgrat els nombrosos intents de l'equip, protagonitzats en els últims minuts, sobretot, per Miguel Linares, els roig-i-negres no han pogut tornar a marcar, i els homes de Xavi Bartolo han acabat cedint els tres punts a casa. Els més de 2.000 espectadors que han assistit al partit han agraït a l'equip l'esforç realitzat durant el partit, i també la feina feta durant les últimes setmanes per intentar sobreposar-se a la situació generada pels problemes amb LaLiga i les inscripcions d'alguns jugadors. Els aficionats roig-i-negres s'han sentit durant bona part del partit, animant el seu equip, i també s'ha fet sentir, sobretot a l'inici del partit, entonant càntics contra Javier Tebas, pel paper que ha jugat LaLiga en la situació actual de l'equip.Edgar Badia, Ángel Bastos (Alfred Planas, 87’), Catena, Mikel Villanueva, Borja Herrera, Fran Carbia (Ricardo Vaz, 68’), Juan Domínguez, Mario Ortiz, Carbonell (Rubén Enri, 50’), Miguel Linares i Gus Ledes.T.Nadal, Fran García (Gorosito, 80’), Caro, Álvaro Arroyo, Tejero, Febas, Jon Erice, Bela (Acuña, 76’), Eugeni (Malsa, 69’), Susaeta i Zozulia.0-1, Bela (18’); 0-2, Caro (55’), 1-2, Rubén Enri (73’)Saúl Ais Reig (Valencià). Ha ensenyat la groga als locals Juan Domínguez (15’) i Linares (85’) i als visitants Zozulya (22’) i Susaeta (60’).Partit jugat a l’Estadi Municipal de Reus amb una assistència de 2.230 espectadors.