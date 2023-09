Recula el nombre d'alumnes a infantil i primària mentre que s'incrementa a batxillerats i cicles superiors

Actualitzada 06/09/2023 a les 12:45

El curs escolar ha començat per a uns 116.000 alumnes dels cicles d'infantil, primària i secundària del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb els nervis i la il·lusió del retorn a classe. Són menys estudiants que el curs passat. Al Camp de Tarragona, amb 88.744 matriculats, la baixada es nota en els cicles d'infantil, primària i secundària obligatòria.A les Terres de l'Ebre, amb 27.234 alumnes, el descens es focalitza a infantil i primària. Als dos territoris, per contra, incrementen els de batxillerat i cicles formatius. En el cas ebrenc, també pugen els de secundària obligatòria. L'inici de curs, a més, ha estat marcat per la vaga de mestres convocada per USTEC i CGT, amb piquets informatius a les portes dels centres.