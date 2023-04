El tresor rupestre de Capçanes

El 8 i 10 d'abril Còdol Educació organitza sortides per visitar els jaciments d'art rupestre de Capçanes, habitualment tancats al públic i únics al país

Actualitzada 05/04/2023 a les 10:53

Al municipi de Capçanes, al Priorat, hi ha la concentració més gran de pintures rupestres –en un radi de 2 quilòmetres– de tot el país. Aquesta dada, prou rellevant, no és, però, l'única que converteix aquest jaciment en un espai únic i de gran valor. Les troballes de Capçanes sumen un total de 19 conjunts repartits entre els Barrancs de la Vall i Parellada.S'hi han identificat de 150 figures humanes i d'animals, entre les quals hi ha algunes representacions úniques. És el cas d'un toro que mesura 54 centímetres, una mida que el converteix en un dels més grans documentats fins al dia d'avui.O tres cérvols que apareixen gravats al sostre d'un dels abrics: conformen el primer conjunt a Catalunya on hi ha pintures rupestres dibuixades al sostre d'un espai obert. Els especialistes consideren que aquests cérvols podrien ser els precursors de l'art rupestre a tot Catalunya.És també molt rellevant l'escena coneguda com, un mural de 27 figures que representa una matança o emboscada entre humans. «Es veu clarament com alguns dels protagonistes estan disparant fletxes i matant altres humans, com si fos un memorial d'allò que va succeir allà ara fa 10.000 anys. De batalles entre humans, n'hi ha en altres llocs, fins i tot d'execucions amb fletxes, però aquesta és l'única emboscada que existeix. És la joia de la corona», explica Albert Morelló.Ell és un dels guies de Còdol Educació, l'empresa que aquests dies de Setmana Santa ofereix una visita guiada a aquest espai. L'activitat és una oportunitat única per contemplar aquest patrimoni prehistòric, ja que, fora de dies com aquests, l'accés a aquests abrics rupestres està tancat al públic.La sortidaque ofereix Còdol Educació es farà els dies 8 i 10 d'abril (dissabte i dilluns) i el dissabte 6 de maig. La durada de la sortida és d'unes tres hores, i consisteix en una petita caminada fins als abrics i, un cop allà, una explicació sobre el que s'hi pot contemplar. La visita és apta per a tots els públics, i inclou la descoberta del patrimoni prehistòric però també de la natura i el paisatge.«I també ens agrada incloure una petita reflexió sobre nosaltres, perquè conèixer la vida dels humans que ens van precedir ens permet pensar en la nostra pròpia vida com a espècie humana, i reflexionar sobre aspectes com la nostra alimentació o el paper de l'art en la nostra vida», apunta l'Albert.A més, la sortida inclou una sorpresa final per a qui vulgui experimentar com devien sentir-se els nostres avantpassats armats amb arcs i fletxes. El preu de la sortida és de 8.50 euros per als adults, amb descomptes per a jubilats i infants de 6 a 12 anys. Per a nens més petits és gratuït. Per a més informació es pot consultar la web de Còdol (