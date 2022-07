L'ACC ha sancionat 15 grans tenidors a Tarragona per no oferir lloguer social

Són expedients oberts en dos anys a Tarragona, Cambrils, Reus, el Vendrell, Vila-seca, Cunit i l'Aleixar

L'Agència Catalana de Consum (ACC) ha obert només tretze expedients sancionadors a grans tenidors d'habitatges a la demarcació de Tarragona des del 2020, dels 132 que s'han incoat a tot Catalunya, per no haver ofert un reallotjament en règim de lloguer social abans de procedir al desnonament de persones que han acreditat estar en risc d'exclusió social.

En concret, l'ACC ha obert cinc expedients sancionadors a la ciutat de Tarragona, tres a Cambrils, dos a Reus i a l'Aleixar i un als municipis del Vendrell, Vila-seca i Cunit per l'incompliment de l'article 5 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per fer front a l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Segons aquest article, els grans tenidors d'habitatges –entitats financeres, filials immobiliàries d'aquestes, fons d'inversió i entitats de gestió d'actius, o persones jurídiques titulars de més de 10 habitatges i persones físiques que siguin propietàries de més de 15 habitatges– tenen l'obligació d'oferir el reallotjament en règim de lloguer social abans d'interposar una demanda de desnonament a persones en risc d'exclusió social que puguin perdre casa seva per diferents supòsits (demandes per impagament de lloguer, execució hipotecària, extinció del contracte de lloguer, entre altres).

La majoria d'expedients oberts arran de les inspeccions realitzades per l'Agència Catalana de Consum es concentren a municipis de la demarcació de Barcelona. Terrassa, amb quinze, és la ciutat que més n'acumula, seguida de l'Hospitalet del Llobregat, amb una dotzena, Badalona i Santa Coloma de Gramenet amb vuit i Sant Boi de Llobregat i Tarragona amb cinc.

Precisament ahir, la PAH i altres entitats socials van denunciar que només s'ofereix una alternativa de lloguer social en un de cada sis desnonaments a Catalunya, segons dades de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. En el període entre 2017 i 2021, s'han practicat més de 54.000 desnonaments al territori i s'han formalitzat 5.318 lloguers socials. Tot i que per llei només és obligatori oferir aquesta alternativa en el cas que l'habitatge sigui d'un gran tenidor, la PAH considera que «hi ha un alt nivell d'incompliment» per part dels grans tenidors i demana a l'administració que sigui més diligent a l'hora de sancionar els desnonaments que s'executen sense respectar aquest dret.