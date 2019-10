“La meva casa va marxar flotant, és molt dur”

Un habitatge completament desaparegut per la riuada a Montblanc

Actualitzada 30/10/2019 a les 16:41

La riuada de fa una setmana es va emportar a Montblanc una casa sencera. A l'entorn del Pont Vell hi ha diversos immobles apuntalats i negocis impracticables, però la família Parés són l’única del poble que ha perdut completament la casa.L’aigua va arrasar el seu xalet, a tocar del riu Francolí. Era una segona residència, però hi feien molta vida. Ara només en queden quatre runes i l’antiga piscina. “La nostra casa va marxar flotant, és tan desolador tot plegat”, explica a l’ACN en en Joaquim, el fill de la família.El pare, un conegut fotògraf de la capital de la Conca de Barberà, ha trigat tots aquests dies a visitar la zona. La mare encara no ha gosat. “Vaig tenir el pressentiment que aquell dia no hi havíem d’anar”, recorda el fill, compungit.Eren les deu de la nit menys dos minuts de la nit de dimarts passat. El montblanquí recorda com va sonar l'alarma i quan va arribar la casa, que tenia dues plantes, ja no en quedava pràcticament res, tan sols el terra i algun mur.“Ningú s’esperava aquest desastre, és molt desolador tot això”, es lamenta el noi. "Afortunadament, però, no lamentem cap vida humana, perquè hi veníem tot sovint, fins i tot a tancar les finestres quan plovia", afirma.Alguns veïns de la zona van presenciar com l'aigua arrossegava la casa en qüestió de minuts i l'estampava contra el pont. El xalet el van construir, fa més de setanta anys, entre l'avi i el pare d’en Joaquim, que tenia la intenció d’instal·lar-s’hi de forma definitiva.“Jo hi feia vida cada dia, hi tenia una zona de ‘chill out’ per als amics on hi teníem instruments i equips de música,”, explica. La família estima les pèrdues econòmiques en més de 400.000 euros.