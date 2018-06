Trencadissa de vidres de cotxe en diversos carrers de Constantí en una nit

La Policia Local ha rebut un total de catorze denúncies, però la xifra d’afectats podria ascendir a la trentena, segons els veïns

Actualitzada 17/06/2018 a les 20:48

Semblant al cas de Tarragona

Més d’una quinzena de vehicles estacionats a carrers de Constantí van patir la setmana passada trencadissa de vidres i, en alguns casos, també robatoris. Segons han explicat fonts de la Policia Local a Diari Més, el cos ha rebut un total de catorze denúncies, però es destaca que alguns veïns s’han dirigit a Mossos d’Esquadra i, d’altres, no han presentat denúncia, per la qual cosa el nombre d’afectats superaria la quinzena i, segons alguns afectats, la xifra s’enfilaria fins a la trentena.Els fets es van produir en una sola nit –la del dimecres 13 de juny a dijous, dia 14– en diversos carrers de la part alta de Constantí, com Flix, Sant Sebastià o Falset. Les fonts policials consultades asseguren que en la majoria de casos es tracta de danys materials (amb vidres trencats), però sense haver-se produït robatori, per la qual cosa es podria tractar d’un «acte vandàlic». Així mateix, s’ha obert una investigació per esclarir els fets i es descarta que es tracti d’una «onada», ja que «es van produir en una sola nit».Una de les afectades explica que en el seu cas, el cotxe estava aparcat al carrer Sant Sebastià, tocant al carrer Barcelona. L’autor dels fets li va trencar un dels vidres petits de les portes del darrere, però sense sostreure-li res ja que, segons narra, no hauria aconseguir accionar la maneta per poder entrar a l’interior.Un altre dels afectats, tenia el cotxe estacionat al carrer Flix, on, segons narra, haurien trencat el vidre a tres vehicles seguits. En aquest cas, però, tampoc es va produir robatori.Els fets han aixecat indignació entre els veïns, que titllen els actes de «vergonyosos» i «lamentables» i confien que, ben aviat, es pugui detenir l’autor. A més, alguns demanen col·locar càmeres de vigilància.Els fets ocorreguts aquesta setmana a Constantí tenen semblança amb els robatoris que es van produir mesos enrere a la Part Baixa de Tarragona, en els quals també es trencaven els vidres de les finestres de diversos cotxes en carrers i zones concretes de la ciutat i, en molts casos, sense produir-se sostracció d’objectes.L’autor d’aquests actes havia estat detingut en un total de 18 ocasions per aquest delicte, però quedava en llibertat. A principis d’aquest mes de juny, però, el jutge de guàrdia va enviar l’home, de 42 anys, a presó «per la necessitat d’evitar l’altíssim risc detectat que l’investigat pugui tornar a delinquir», segons la interlocutòria.