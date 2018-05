El TSJC diu que no és competent per resoldre sobre la no publicació al DOGC del decret de nomenaments dels consellers

El tribunal dona 10 dies a les parts per presentar al·legacions

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) considera que no té competència per resoldre sobre la no publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del decret de nomenaments dels consellers. Aquest divendres, el president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar que demanaria al tribunal mesures cautelaríssimes després de rebre el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora que va concloure que l'Estat ha de permetre la publicació del decret. La secció cinquena de la Sala Contenciosa del tribunal ha deliberat aquest dilluns sobre el recurs presentat i ha conclòs que no té competència per abordar-lo ni per resoldre sobre les mesures cautelars perquè es dirigeix contra el govern espanyol. El TSJC ha donat 10 dies hàbils a les parts per presentar al·legacions.Així, durant aquest termini, les parts podran presentar al·legacions abans que la sala resolgui a través d'una interlocutòria si acaba admetent o no el recurs a tràmit.Torra va anunciar divendres que demanaria mesures cautelaríssimes al TSJC amb l'objectiu que el tribunal obligués l'Estat a permetre la publicació del nomenament del seu Govern.La Comissió Jurídica Assessora va concloure que l'Estat ha de permetre la publicació dels nomenaments i també va avalar que els consellers absents puguin prendre possessió. Així, el text considera que el govern espanyol no pot impedir la publicació del decret al DOGC, ni pot evitar tampoc la presa de possessió del nou executiu català. El dictamen fixa que «les atribucions estatutàries del president de la Generalitat tendents a la constitució del Govern tenen naturalesa discrecional i no estan sotmesos a cap autorització ni control derivats de les mesures adoptades en aplicació de l'article 155».A més, el dictamen admet que la publicació al DOGC està sotmesa a la prèvia autoritzaciói per part del govern espanyol, però recorda que «aquesta autorització comporta un control merament formal i constitueix un acte degut i reglat». En aquest sentit, el dictamen afirma que, «en el cas que no s'atorgui o que es denegui expressament, els òrgans que han d'autoritzar la publicació del decret incorren en un incompliment que és contrari a l'ordenament jurídic i, per tant, susceptible de control judicial».