La prohibició de portar patinet elèctric al transport públic entra en vigor aquest dimecres

Les denúncies que formulin els equips d'intervenció dels operadors de transport públic comportaran una sanció de 200 euros

Actualitzada 31/01/2023 a les 17:04

Les ATM de Barcelona, de Tarragona, de Lleida i de Girona aplicaran a partir de demà la prohibició que els patinets i monocicles elèctrics no puguin accedir ni als vehicles ni a les instal·lacions de transport públic, per un període de sis mesos.La prohibició s'aplicarà exclusivament a patinets i monocicles elèctrics, quedant permès l'accés al transport públic a bicicletes elèctriques i altres vehicles de mobilitat personal (VMP). Els patinets elèctrics que poden aconseguir velocitats de més de 25 km/h no són considerats VMP sinó ciclomotors, i ja està prohibit el seu accés al transport públic.La prohibició d'accés respon als riscos per a la seguretat d'usuaris i treballadors que suposen aquests vehicles de mobilitat personal, entre els quals s'assenyalen els causats per l'explosió i inflamabilitat de les bateries.Durant aquest període de sis mesos, s'elaborarà una proposta de regulació sobre l'accés i seguretat dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal que minimitzi el risc d'una explosió o incendi.A partir de demà, dimecres 1 de febrer els operadors de transport públic i les administracions titulars dels seus serveis informaran per tots els seus canals de la prohibició temporal d'accedir en patinet o monocicle elèctric (tampoc si està plegat) a les seves instal·lacions i vehicles.Les denúncies que formulin els equips d'intervenció dels operadors de transport públic, per incompliment d'aquesta prohibició, comportaran una sanció de 200 euros.