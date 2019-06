La defensa de Forcadell denuncia que s'ha «exagerat» la seva conducta i que se la jutja «per qui és i no pel que ha fet»

Arderiu assegura que en el judici no s'ha demostrat una actuació concertada amb Govern i entitats per impulsar el referèndum

Actualitzada 12/06/2019 a les 12:00

La fiscalia «mutila» discursos

«Una actuació concertada, per telepatia?»

«De conformitat amb el reglament»

«Criminalització» de la Mesa

«Jutjada per qui és»

La «invenció» de la «violència normativa»

Petició de llibertat

L'advocada de Carme Forcadell, Olga Arderiu, ha denunciat que hi ha hagut una «exageració i magnificació» de la conducta de l'expresidenta del Parlament i que se l'està jutjant «per qui és i no pel que ha fet». Arderiu ha defensat les actuacions de la seva clienta quan va estar al capdavant de la cambra catalana, seguint el reglament i emparant-se en el marc de la «inviolabilitat parlamentària», que «no és una excusa per cometre delictes», sinó una «protecció de l'actuació lliure de la cambra sense ingerències d'altres institucions». També ha carregat contra la fiscalia per la «invenció» de l'existència d'una «violència normativa» i ha negat que actués de forma concertada amb el Govern. «Si en 50.000 folis de causa i 50 sessions no s'acrediten reunions, ni whatsapps ni correus amb el Govern ni amb les entitats com es concerta, per telepatia?», s'ha preguntat. Arderiu ha denunciat la «diferència» entre la seva clienta, jutjada per rebel·lió al Suprem i fent front a pena de 17 anys de presó, amb la resta de membres de la Mesa, que seran jutjats per desobediència al TSJC.«S'ha intentat per part de les acusacions exagerar l'actuació de Forcadell, ha aparegut en llocs on no ha estat, ha parlat en llocs on no ha parlat, s'han inventat tuits i s'han mutilat declaracions que no ha fet», ha dit Arderiu en l'inici del seu informe final en defensa de Forcadell, i que ha qualificat d'una actuació «absolutament impròpia» per part del ministeri públic.En aquest sentit, ha dit que les acusacions «mutilen» el discurs que va fer Forcadell el 21 de setembre davant el TSJC. I que «obliden» parts que serien de «descàrrec» on l'expresidenta diu que no caurien en provocacions i que Catalunya és «un poble pacífic». I Arderiu ha remarcat que, després d'aquest discurs, no va fer cap altra declaració més. «No ha arengat mai a la violència i no se'ns pot dir que el seu paper fonamental és la creació de l'aparença de legalitat, com va dir l'advocada de l'Estat», ha subratllat Arderiu, que recorda que va ser la Mesa qui va incloure el debat de les lleis i el Parlament qui les va votar, per ser suspeses l'endemà pel TC.«Tothom sabia que el referèndum estava suspès, amb llums i taquígrafs», ha dit Arderiu, que considera que Forcadell tampoc podia «preveure que hi hauria violència» per ser «contrària a la ideologia de l'independentisme». I ho ha comparat amb el 9-N. «La gent no pensava que la policia vindria a actuar sinó a investigar, a buscar urnes i paperetes», ha afegit. La lletrada també ha reivindicat que Forcadell és «absolutament pacifista».La lletrada també ha analitzat les actuacions de Forcadell fora del Parlament i ha dit que es «corrobora» que no va participar en la presa de decisions ni va ser «promotora» de la rebel·lió, com considera la fiscalia. I ha dit que a la prova la fiscalia «ha mentit» i ha intentat «involucrar» Forcadell en actes on no va ser-hi. S'ha referit a la declaració de la secretària de l'administració de justícia que va dir que el dia 20-S la va sentir parlar pel megàfon i un altre testimoni que diu que va passar per Exteriors i l'expresidenta del Parlament va «treure la mà per agitar la massa». «No hi ha la més mínima prova d'això», ha afirmat, tot i que creu que la fiscalia s'hi agafa per mantenir l'acusació.Per tot plegat, ha negat també que hi hagués cap «actuació concertada» amb el Govern i les entitats socials. «Si en 50.000 folis de causa i 50 sessions de judici no s'acrediten ni reunions, ni whatsapp ni correus electrònics amb el Govern i les entitats, com es concerta? Per telepatia?», s'ha preguntat. I ha insistit en el fet que Forcadell no formava part del Govern i, per tant, «ni va promoure ni organitzar el referèndum».En el seu informe, Arderiu ha defensat les decisions preses per Forcadell al capdavant de la Mesa del Parlament. De fet, ha negat diferències entre el que va fer la seva clienta i la resta dels membres d'aquest organisme –que a diferència de Forcadell seran jutjats al TSJC només per desobediència-, i ha assegurat que van actuar «de conformitat amb el reglament del Parlament en tot moment, respectant els drets fonamentals dels diputats i emparats en la inviolabilitat parlamentària».L'advocada ha argumentat que la inviolabilitat parlamentària «no és una excusa per cometre delictes», sinó que està prevista a la Constitució i l'Estatut com una «garantia de preservació de l'àmbit parlamentari, protegir el principi d'autonomia i l'actuació lliure i independent de la cambra d'ingerències d'altres institucions».Arderiu també ha assegurat que els debats al Parlament sobre la independència es van permetre fins que hi va haver «una majoria suficient per poder fer-la efectiva». «Aleshores es comença a criminalitzar la Mesa del Parlament», ha dit, amb actuacions per part d'un Tribunal Constitucional «polititzat». En aquest sentit, ha recordat que l'expresident del tribunal Francisco Pérez de los Cobos va ser «militant del PP».Arderiu ha contrastat l'afirmació de la fiscalia que no es jutja cap acusat per la seva ideologia ni pels programes polítics amb el fet que entre els documents «claus» hi ha fulls de ruta d'ANC i o el programa de JxSí. «També ens diuen que es jutja pels fets, no pel càrrec», fet que ha assegurat que no és el cas de Forcadell. En aquest sentit, ha posat de manifest que Forcadell és l'única acusada en què, en els escrits d'acusació, es fa referència a un càrrec anterior al de l'any 2017, ja que apareix que el 2015 «era presidenta de l'ANC», que la fiscalia l'ha qualifica de «figura emblemàtica» i «no ho explica», o que té una petició de pena de presó més gran que altres acusacions acusats també de malversació.L'advocada ha reclamat «no confondre el Parlament amb Forcadell, ni Forcadell amb el Parlament», tot defensant que «no és responsable de les activitats dels grups», que són els qui tenen «la iniciativa legislativa i els qui decideixen què es debat, quan i com» a través de la Junta de Portaveus.També ha carregat contra la fiscalia després que Fidel Cadena, en el seu informe final, afirmés que hi va haver una «violència normativa». «Si han explicat els meus companys que és impossible encaixar els fets en la violència física o intimidatòria, ja no dic res de la invenció de la violència normativa, que no està ni al codi penal», ha assegurat, tot retraient que ho argumenti aquells que «s'erigeixen com a garants de la legalitat».I ha qualificat de «curiós i impossible per al tipus penal» que la fiscalia situessin «l'alçament» el dia de l'aprovació al Parlament de la resolució del 9 de novembre del 2015, mentre situen la «violència diferida» en la tardor del 2017. Arderiu ha remarcat que es va presentar una querella contra aquesta resolució, però que no es va admetre a tràmit per part del TSJC.Al final de l'informe, la lletrada ha explicat que ja ha registrat un escrit demanant la llibertat immediata de Forcadell perquè «no ha participat en cap delicte». «Porta 446 dies a la presó i no subsisteix cap finalitat per mantenir-la privada de llibertat, ha col·laborat en tot moment i existeixen mitjans menys feixucs», ha apuntat al tribunal.Arderiu també ha recordat que hi ha un manifest signat per 614 parlamentaris de 49 cambres diferents que demanen l'alliberament de Forcadell. I n'ha llegit un fragment: «L'acusació contra ella afecta els fonaments democràtics de tot sistema parlamentari, una democràcia no pot censurar debats polítics al Parlament, el lliure debat de les idees constitueix l'essència de la política parlamentària».