Les obras de rehabilitación del Rancho Grande empezarán en abril: «Por fin volveremos a casa»

El edificio cuenta con 32 viviendas y un gran número son propiedad de entidades bancarias, que se han desentendido de los problemas. En el 2020 se llevó a cabo una operación para echar a los okupas.GERARD MARTÍ G. MARTÍ

El silencio que hoy rodea el Rancho Grande contrasta con el pasado convulso que ha marcado este edificio del Serrallo, que hace no demasiados años se convirtió uno de los puntos más conflictivos del barrio marinero. Les fachadas de los números 2 y 4 de la calle Sant Andreu, evidencian las heridas del abandono: ventanas tapiadas, paredes castigadas y una presencia constante de palomas que han convertido el inmueble en un refugio improvisado. Entre plumas, excrementos acumulados y rincones donde a menudo aparecen aves muertas, el edificio se ha ido degradando hasta ofrecer una imagen chocante en pleno barrio marinero.

Pero esta situación tiene fecha de caducidad. A principios de abril está previsto que empiecen las obras de remodelación del Rancho Grande, una intervención muy esperada que llega después de años de esfuerzos y trámites por parte de la comunidad de propietarios. «Por fin podremos volver a casa. Empezamos a ver la luz al final del túnel», expresa Íngrid Martínez, presidenta de la comunidad de vecinos. El proyecto dio un paso clave en octubre del año pasado, cuando la comunidad recibió una subvención de los fondos europeos Next Generation de poco más de 800.000 euros para rehabilitar el edificio, dentro de un paquete de ayudas impulsado por la Unión Europea destinado a mejorar la eficiencia energética de las viviendas. Eso sí, la ayuda obligaba a la comunidad a encontrar el resto de la financiación para ejecutar la obra. Durante meses, las entidades bancarias han rechazado conceder el crédito necesario. En las últimas semanas, sin embargo, los propietarios han conseguido cerrar la operación a través del Instituto Catalán de Finanzas, hecho que ha permitido desbloquear definitivamente el proyecto. «Hemos sufrido mucha angustia. Hemos vivido dos años fuera de casa como hemos podido», explica Martínez. «Llevamos seis o siete años trabajando», explica Orlando Rubio, el arquitecto técnico que ha acompañado a los propietarios con la elaboración del plan de rehabilitación, junto con David Hurtado.

«Hemos sufrido mucho. Hemos vivido fuera de casa como hemos podido»

32 viviendas

La intervención se centrará en el envolvente exterior

El edificio cuenta con 32 viviendas y la intervención se centrará en la rehabilitación del envolvente exterior. Los trabajos durarán un seis meses. «Por fin será una realidad y se pondrá fin a una problemática que hace muchos años que se arrastra», expresa Nacho García, conseller de Urbanismo. Una gran noticia para el Serrallo.