Tarragona cuestiona la URV y se borra del estudio europeo sobre el consumo de drogas

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Tarragona se ha borrado este año del estudio sobre el consumo de drogas por todas las ciudades europeas. La Agencia de Drogas de la Unión Europea publica uno análisis anual de las aguas residuales de todo el continente donde expone la presencia de las sustancias en la orina. En los últimos dos años, este estudio había situado Tarragona como la segunda ciudad con mayor consumo de cocaína de Europa. El grupo de Cromatografía y aplicaciones medioambientales de la Universidad Rovira i Virgili trabaja en el estudio. Pero desde de Ematsa no se da verosimilitud a los resultados y se ha decidido no participar más. Ayer se publicó el nuevo estudio, que expone un aumento del consumo de casi el 185% en Barcelona respecto de hace dos años, así como una subida también en Lleida. «No tiene ni pies ni cabeza. Se utilizaron muestras que nosotros utilizamos para el control interno. Se utilizan diferentes métodos y laboratorios y vemos demasiada debilidad. La incertidumbre de los resultados creemos que podría llegar al 90 o 100%», expresa Daniel Milan, gerente de Ematsa. Más allá, desde la compañía exponen que la URV no está acreditada por este tipo de pruebas por parte la Entidad Nacional de Acreditación.

La URV se defiende

Unas acusaciones que desde la universidad tarraconense desmienten. Nuestros resultados son correctos porque son muestras ciegas que están validadas por un trabajo interlaboratorio a nivel europeo. En la muestra no hay ningún problema», expone Rosa Maria Marcé, catedrática de Química Analítica de la URV. Además, desde la compañía pública se indica que las muestras del estudio sólo eran de una depuradora, cuando en Tarragona hay dos, y que recoge aguas residuales de Constantí y els Pallaresos. «El estudio en España sólo coge 27 muestras de depuradoras, cuando hay 50 provincias. Muchos países como Francia o el Reino Unido no han participado los últimos años. Muy representativo no parece», expone Milan.

Sin embargo, desde la universidad se considera que eso no tiene que poner en duda los resultados publicados. «Los resultados son fiables y correctos. Si no, no se publicarían. Si encaja en el rango previsto, significa que es correcto y estamos alineados con el resto de laboratorios. En Francia, por ejemplo, no han participado porque no hay laboratorios que hagan estos análisis. Pero muchos otros países sí que participan», indica Marcé. En los últimos años del estudio, se recullien muestras de agua residual de 24 horas durante una semana entre marzo y mayo. En estas muestras se analizaban los metabolitos de la cocaína, del cannabis y las drogas anfetamina, metanfetamina, éxtasis y ketamina.

Les drogas llegan a las aguas residuales a través de la orina ya sea la propia droga porque no es del todo asimilada o el metabolito que genera el cuerpo al tomar una droga. Estas drogas y/o metabolitos se determinan por los investigadores en las aguas residuales mediante una extracción en fase sólida y la posterior determinación por cromatografía.

URV: «Los resultados son correctos, están validados a nivel europeo»

¿Ubicación estratégica?

La agencia europea planteó, cuando se publicaron los últimos estudios donde aparecía Tarragona, que el consumo en la ciudad podría estar relacionado con su ubicación estratégica, su actividad portuaria y su conexión con redes de drogas. Sin embargo, ninguna administración o cuerpo policial tiene una explicación clara.