Pillado conduciendo la moto de su padre sin permiso, con él encima, por la AP-7 en Tarragona

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra denunciaron penalmente el miércoles la tarde un padre y su hijo en Tarragona porque este último conducía la moto sin disponer de permiso. Además circulaban a gran velocidad por la AP-7 y desobedecieron las órdenes de detenerse. El joven también fue denunciado por desobediencia y conducción temeraria.

Los hechos tuvieron lugar a las 07.50 horas en el punto kilométrico 245 de la AP-7 en el término municipal de Tarragona. El motociclista circulaba a velocidades de entre 180 y 190 km/h y desobedeció constantemente las órdenes de los agentes con el fin de detenerse.

Finalmente, los agentes de la policía autonómica consiguieron pararlos y comprobaron que conducía la moto de su padre sin haber obtenido nunca el permiso de conducir. Por este hecho, el motociclista de 21 años, fue denunciado penalmente igual que su padre de 51 años, como coautor ya que permitió que hiciera uso de la moto conociendo esta circunstancia.

El motorista en más, fue denunciado administrativamente por desobediencia a los agentes de la autoridad y conducción temeraria. El vehículo quedó inmovilizado en esta vía interurbana hasta su recogida por parte de una persona con posesión del correspondiente permiso.

El conductor novel circulaba a 170 km/h en un tramo limitado a 80 km/h.Mossos d'Esquadra

Novel circulando de forma temeraria en Amposta

Los Mossos d'Esquadra también detectaron en un control de velocidad en Amposta un conductor novel circulando por la TV-3408 a 170 km/h en un tramo limitado a 80 km/h. Por este motivo lo denunciaron por un delito contra la seguridad vial por circular a una velocidad penalmente punible.