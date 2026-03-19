La nueva ETAP de Bonavista reduce la dependencia de Tarragona del agua del Ebre gracias a dos pozos propios

Imagen de la zona de la ETAP de Bonavista donde se filtra el agua procedente de los dos pozos de Tarragona.ACN

La empresa de aguas de Tarragona, Ematsa, ha presentado este jueves la nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Bonavista, que permitirá reducir la dependencia de la ciudad del agua del Ebre, suministrada desde el Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT). La nueva instalación se abastecerá del CAT pero también de dos pozos propios de la ciudad, que suministrará 120.000 litros por hora cada uno.

Hasta ahora ya se cogía agua de estos dos pozos pero el nuevo equipamiento permite aprovechar mucha más y para el incremento de capacidad de potabilización. Así, hasta 40.000 personas de los barrios de Ponent se podrán abastecer "durante semanas" únicamente con estas dos nuevas aportaciones, en caso de que fallara la cañería del CAT.