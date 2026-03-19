El Ayuntamiento quiere que cada tarraconense tenga una biblioteca a 15 minutos

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona presentó su plan para que cada tarraconense tenga una biblioteca a quince minutos de su casa. Es un documento a dieciséis años vista, que pone calendario en los nuevos equipamientos previstos en la ciudad. Para articular la nueva red, el plan divide la ciudad en cuatro zonas bibliotecarias, centro, norte, levanta y poniente, elaboradas a partir de criterios poblacionales y territoriales.

La red prevista incluye una biblioteca central urbana, cinco bibliotecas de proximidad y dos puntos de lectura. El orden de ejecución responde tanto en las zonas con más déficit de equipamientos como el calendario de despliegue de los planes parciales urbanísticos, que determinarán el crecimiento de población en cada área durante las próximas dos décadas.

Mapa de bibliotecas en Tarragona.Diari Més

«Hay que implantar los servicios bibliotecarios municipales respondiendo al principio de accesibilidad universal, para garantizar el acceso equitativo a los servicios bibliotecarios con independencia de la edad, el origen, la situación socioeconómica o las capacidades de las personas», expuso la consejera de Cultura, Sandra Ramos. El Mapa de la Lectura Pública del sistema bibliotecario de Cataluña fija en el arte. 28 de la Ley 4/1993, de 18 de marzo, la necesidad de 4-5 bibliotecas locales de proximidad a ciudades de entre 150.000 y 200.000 habitantes, aparte de la biblioteca central urbana.

Cambios en Poniente

La zona de Poniente, en los barrios de Torreforta, Campclar y Bonavista, con una población actual de 39.294 personas, es la parte de la ciudad que experimentará un mayor crecimiento poblacional, ya que según las previsiones actuales para el año 2050 pueden llegar a vivir allí en torno a las 64.000 personas. En esta zona de Ponent se prevén dos equipamientos: la Biblioteca Pepita Ferrer y la Biblioteca de Bonavista.

La zona Centro tiene previsto contar con dos equipamientos bibliotecarios: la actual Biblioteca Pública de Tarragona y una nueva biblioteca municipal de proximidad instalada en el edificio actual de la BPT una vez esta se haya trasladado a la Tabacalera. Aparte, una sala también en el futuro Centro Cívico de la Parte Alta, la actual sede del ICAC.

En la zona de Levante se prevé la construcción de una biblioteca en la Vall de l'Arrabassada y de una sala de lectura habilitada dentro del futuro Centro Cívico de Llevant.