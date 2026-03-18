Tarragona quiere mejorar el turismo con un nuevo plan de marketing: «Tenemos que jugar la Champions»

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Tarragona quiere dar un paso adelante en el plan turístico. El Ayuntamiento presentó ayer el nuevo plan de marketing turístico, un documento que incluye hasta 76 acciones que tienen el objetivo de mejorar la experiencia y el gasto del visitante, así como consolidar el posicionamiento de la ciudad como destinación patrimonial de referencia.

«No queríamos un plan estratégico que acabara en un cajón, sino un plan operativo que ya se está aplicando», expuso ayer al alcalde Rubén Viñuales. El plan se ha elaborado a partir de una diagnosis previa, encabezada por el gerundense Jaume Marin, consultor y Doctor en Turismo. El diagnóstico apunta que, a pesar de disponer de recursos muy relevantes como el patrimonio, la gastronomía, las playas o diferentes acontecimientos como congresos, estos no están lo bastante conectados ni estructurados como experiencias turísticas completas. «Se tienen que poner mucho más en valor como conjunto. La gente ya no pregunta dónde has ido este fin de semana, sino qué has hecho», indicó Marin.

Otro de los aspectos que el consultor encuentra que hay que mejorar es el sentimiento de pertenencia de la ciudadanía. Los responsables del plan han insistido en la necesidad de reforzar el orgullo local y dejar de compararse con otras destinaciones. En este sentido, se quiere romper la dualidad entre turista y residente y convertir el turismo en una «causa compartida». Viñuales indicó que «no se trata de inventar una nueva Tarragona, sino de ordenar, gestionar y poner en valor aquello que ya nos hace únicos.» Según el alcalde, Tarragona es un |destino con un potencial «todavía infrautilizado» para convertirse en un mayor motor económico y social de la ciudad. ¿«Cuánta gente se quedaría sin trabajo si no hubiera turismo? Estamos hablando de muchas familias. Se crean muchos puestos de trabajo indirectos», comentó.

De espaldas en el mar

Uno de los puntos centrales del debate ha sido la relación de la ciudad con el mar, ya que muchas veces ha vivido de espaldas al Mediterráneo. «Aquí tenemos un bagaje o una herencia, que es la vía del tren. La vía del tren ha sido una barrera física que nos ha separado del mar. También nos ha salvado de ser un Benidorm. Pero hay que tener en cuenta que cuando presentamos la estación intermodal de Horta Grande, también lo hacemos para liberar la fachada marítima. Como con la demolición del ‘Mamotreto’», explicó Viñuales.

Que lo pague el turista

Uno de los mensajes más insistentes de los responsables del plan fue la voluntad de que la financiación de las medidas previstas en el plan no recaiga sobre los vecinos de Tarragona. «Muchas de estas cosas tienen que venir financiadas por el turista», subrayó Marín, en referencia al uso estratégico de la tasa turística, que el plan propone reinvertir con un 75% destinado a proyectos turísticos y un 25% en vivienda. Marín reconoció que desde la administración turística «no se ha sabido explicar bien» la conexión entre el turismo y los beneficios que genera para la ciudadanía: «El ciudadano tiene que ser parte de eso y tiene que ver un beneficio. No hemos sabido explicar que la calle que tenemos la paga el sector turístico, o que la reinversión en patrimonios viene de la tasa turística».

La diagnosis expone que los recursos turísticos no están lo bastante conectados

Evitar comercio sin valor

Para aumentar el gasto del visitante, el comercio también juega un papel fundamental. «También tiene que participar. Tiene que ser un comercio local y diferencial. Creo que se tiene que intentar evitar los comercios que no aportan valor, creo que todos entendemos de los tipos de establecimientos de los cuales estamos hablando», afirmó Marin. Los máximos representantes del sector en la ciudad asistieron a la presentación del plan.