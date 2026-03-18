Tarragona abandona el estudio que la situaba como segunda ciudad de Europa con más cocaína en las aguas residuales

Tarragona abandona el estudio europeo que la situaba como segunda ciudad de Europa con más cocaína en las aguas residuales. Preguntado por esta decisión, el Ayuntamiento ha asegurado a ACN que “las conclusiones que se extraen y aparecen en los medios” del estudio “no cuentan con rigor representativo en el ámbito geográfico ni en el muestreo”.

“Como consecuencia, posicionan a Tarragona en un ranking incorrecto”, denuncian. Por el contrario, Rosa María Marcé, investigadora de la Universidad Rovira i Virgili encargada del análisis de las aguas de Tarragona, ha lamentado que el Ayuntamiento se negara a proporcionar las muestras y ha defendido la “fiabilidad” del estudio.

La red europea de investigadores SCORE hace cada año un análisis de la presencia de drogas en las aguas a partir de los datos voluntarios de un centenar de ciudades europeas, principalmente de los estados miembros de la Unión Europea. Con el objetivo de seguir los comportamientos de consumo de drogas, los investigadores estudian las muestras diarias de aguas residuales en las zonas de captación de las plantas de tratamiento.

Según ha explicado Marcé a ACN, las muestras se recogen durante una semana de primavera, de martes a martes, evitando que coincida con algún acontecimiento que pueda alterar los datos.

Este año 115 ciudades europeas de 25 países (23 de la UE, Noruega y Turquía) han participado en el proyecto que publica anualmente la Agencia Europea de las Drogas (EUDA, por sus siglas en inglés). En un comunicado publicado este miércoles, la doctora Lorraine Nolan, directora ejecutiva del EUDA, ha destacado la importancia de estos datos para la salud pública: "Las aguas residuales de Europa explican la historia de un fenómeno de las drogas que está muy extendido, que es variado y que se encuentra en flujo constante".