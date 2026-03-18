Nueva manifestación convocada para reclamar el servicio de ictus 24/7 en Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La Plataforma del Camp de Tarragona per la Defensa de la Sanitat Pública ha convocado una nueva manifestación para exigir la implantación inmediata de un servicio de trombectomía operativo las 24 horas en Tarragona. La movilización, que tendrá lugar el próximo 11 de abril, llega después de las declaraciones del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que el miércoles pasado prometía al Parlament que el despliegue del servicio de atención continuada del ictus a Tarragona y al conjunto del territorio se llevará a cabo «lo antes posible».

La promesa no satisface la entidad, que exige definir un calendario de ejecución. «No nos sirven sólo las palabras, queremos que haya un compromiso firme, un plan de acción y un calendario con fechas. No pararemos hasta conseguir que Tarragona tenga este servicio las 24 horas», afirmó ayer Isabel Cabello, miembro de la plataforma, durante la presentación de la protesta. Esta arrancará a las 18 h desde la plaza Imperial Tàrraco y acabará delante de el Hospital Joan XXIII.

«No estamos conformes, estamos indignados porque esta respuesta no nos convencerá», afirmó el portavoz y secretario de la Federación de Vecinos de Tarragona (FAVT), José Martín Carrasco. También insistió en la necesidad de concreción. «Tendremos el servicio de trombectomía las 24 horas los siete días de la semana, muy bien, pero ¿cuándo? Necesitamos fechas», lanzó. «No se trata de una nueva necesidad, ya hace años que hospitales como el Joan XXIII tendrían que disponer de este servicio. No podemos esperar un año ni dos más, porque estos pacientes, cuando llegan al hospital, tampoco pueden esperar», añadió.

También rechazan los argumentos sobre la falta de profesionales. «La formación, lógicamente, es necesaria, pero llevamos muchos años con esta reivindicación, durante los cuales ya se habría podido hacer», señaló Marisa Cañón, miembro de la plataforma. «Barcelona tiene 8 hospitales con este servicio, y el Departamento de Salud tiene los mecanismos para poder redistribuir los recursos a todo el territorio y traer profesionales allí donde se necesiten. La sanidad pública tiene que garantizar el mejor tratamiento y servicio en toda la población», recordó. La plataforma, avanzó, se reunirá con la gerente de la región sanitaria del Camp de Tarragona el próximo 8 de abril.

Sensibilizar la ciudadanía

En paralelo a la convocatoria, la entidad inició ayer una campaña de sensibilización para movilizar la ciudadanía. Informaremos en las calles y delante de los principales hospitales del Camp de Tarragona para que la gente pueda conocer la causa de que reivindicamos. Creemos que la ciudadanía tiene que dar un paso adelante para conseguir que la manifestación tenga una participación masiva», explicó Cañón.