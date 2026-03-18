Bonavista muestra el rechazo a la manifestación de Vox con cientos de personas movilizadas

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La marcha convocada por Vox ha reunido a cerca de un centenar de personas, que han recorrido varias calles del barrio coreando consignas contra la inmigración, a favor de la deportación y contra el uso del burka. La movilización se ha desarrollado bajo una fuerte presencia policial y en un ambiente de tensión contenida entre los participantes.

En paralelo, los manifestantes contrarios a la convocatoria ultraderechista han sido encapsulados por los Mossos d’Esquadra en la calle 24, bajo una amplia vigilancia policial. Este dispositivo ha impedido el contacto entre ambos grupos y ha mantenido separadas las dos movilizaciones durante toda la tarde.

Concentración de vecinos y asistentes contrarios a la marcha ultraderechista, encapsulados por los Mossos.Diari Més

El barrio se ha visto marcado por un amplio despliegue policial, con diversas unidades antidisturbios repartidas por distintos puntos, con el objetivo de evitar incidentes. La presencia de furgonetas y efectivos policiales no ha pasado desapercibida entre los vecinos, que han seguido la evolución de la jornada con inquietud.

Varios vecinos han salido a los balcones para mostrar su rechazo a la marcha, con banderas de Palestina y gritos como «Fuera fascistas de nuestros barrios». La convocatoria de Vox se ha desconvocado minutos antes de las 20 horas tras un breve discurso y proclamas de «Viva España».