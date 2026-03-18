El Gobierno autoriza la cesión de un solar en el Francolí para hacer 147 pisos protegidos

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Gobierno de la Generalitat de Catalunya autorizó ayer definitivamente la cesión de un solar en la calle Arquebisbe Pont i Gol para construir casi 150 pisos protegidos. El ejecutivo de Salvador Illa lo aprobó ayer en el Consejo de Gobierno. En un comunicado, la Generalitat explicó que la autorización responde a la voluntad del Gobierno de incrementar la oferta de vivienda social protegida y, en este caso concreto, mediante la formalización de la movilización de suelo público en el ámbito de los departamentos de la Generalitat.

Este solar estaba inscrito en la reserva pública de solares y forman parte del Plan 50.000. Este registro se creó en febrero del 2025 con el objetivo de movilizar suelo para incrementar la oferta de vivienda asequible.

La Agencia de la Vivienda dispondrá de un espacio de unos 3.000 m

Nuevo uso

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Posteriormente a la inscripción a la reserva pública de solares, la Agencia pidió la cesión gratuita del dominio del solar y, durante el mes de febrero de este año, la Dirección General de Patrimonio ha confirmado la disponibilidad y también que la adecuación al nuevo uso y finalidad queda justificada. El objetivo es incluir todos estos solares a la próxima convocatoria de concurso público para la edificación y gestión de pisos de Viviendas de Protección Oficial. En este sentido, es responsabilidad de la Agencia llevar a cabo las licitaciones de los derechos de superficie o la modalidad de contratación pública que se considere más adecuada para promocionar y construir las viviendas.

De 119 a 147

En un primer momento, se calculó que el número máximo de viviendas que se podrían hacer en el solar eran 119, pero ahora se ha cifrado en 147. Se trata de un espacio de más de 3.000 metros cuadrados. Más allá de este solar, el Ayuntamiento tiene diferentes espacios en propiedad donde en un futuro la Generalitat podría desarrollar más pisos protegidos. Es el caso de un solar a Vidal i Barraquer 30, en el cual se podrían construir hasta 80 viviendas y otro solar en la calle Calders en la Parte Alta que podría acoger 5 viviendas nuevas. Además, desde hace años se están adquiriendo numerosos pisos mediante derecho de tanteo y retracto que permite al Ayuntamiento el derecho preferente de compra en operaciones inmobiliarias entre privados.