Fuerte despliegue policial en Bonavista minutos antes de la manifestación convocada por Vox

Imagen del dispositivo policial en el marco de la manifestación convocada por Vox en Bonavista.Diari Més

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Varias unidades de la Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra se han desplazado este miércoles por la tarde a Bonavista, en el marco de la manifestación convocada por Vox.

Centenares de personas contrarias a esta convocatoria ultraderechista se han concentrado delante de la mezquita, lugar donde entidades como Reconquista querían iniciar una marcha contra la “islamización” del barrio.

Por otra parte, una treintena de personas participa en la convocatoria de Vox, entre ellas la consellera del Ayuntamiento Judit Gómez. Quieren empezar su marcha desde la zona del aparcamiento.

La gente del barrio se encuentra inquieta por la situación. Muchos se preguntan por qué se manifiestan en su barrio, tranquilo, donde reina la convivencia. El fuerte despliegue policial no ha pasado desapercibido, con varias furgonetas de los Mossos y la Guardia Urbana desplegadas por el barrio.