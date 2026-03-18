El Ayuntamiento cierra los equipamientos municipales en Bonavista por motivos de seguridad ante la manifestación de Vox

El Ayuntamiento de Tarragona ha decidido cerrar esta tarde los equipamientos municipales en el barrio de Bonavista por motivos de seguridad, donde se celebrará una manifestación de Vox. La concentración, bajo el lema «Contra la islamización y la inmigración masiva», está prevista para las 18.30 h, con la mezquita del barrio como a punto de inicio.

Varias entidades sociales entregaron una petición formal al consistorio para detener la movilización ya que consideran que es «racista e islamófoba». Por su parte, el Ayuntamiento explicó que no puede detener la manifestación convocada por Vox, ya que no forma parte de sus competencias. Sin embargo, el consistorio ha decidido cerrar esta tarde el hogar de jubilados, el complejo deportivo y el centro cívico por seguridad.

Mensaje que anuncia el cierre de las instalaciones de Bonavista.

Diari Més

Varias entidades sociales de la ciudad han expresado su rechazo por la convocatoria, ya que aseguran que «ataca directamente» la comunidad musulmana de Tarragona, «atentando flagrantemente el derecho fundamental de libertad ideológica y religiosa».

Manifestación contraria

Diferentes entidades locales se han coordinado para mostrar su rechazo con una manifestación alternativa, convocada a la misma hora y punto de inicio que el original.

«No buscamos el conflicto, sino dar un lugar seguro a la gente del barrio que quiera expresar el rechazo a estas proclamas y reclamar que quiere vivir en paz con las vecinas sea cuál sea su religión», aseguran desde el Ateneu Llibertari Alomà, una de las entidades convocantes.

La protesta de hoy es la primera de un «calendario de movilizaciones» a Cataluña, que según Vox, se ha convertido «en el epicentro del islamismo». El grupo político también quiere impulsar medidas como la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos o la de los menús halal en las escuelas y otras instituciones públicas.