Aumentan un 21% las agresiones a los médicos en Tarragona: más de la mitad, en la atención primaria

Han aumentado un 21,5% las agresiones de pacientes a médicos en Tarragona en el 2025 con respecto al año anterior, con un total de 203. La mitad, 104, se han registrado en la atención primaria y el perfil más agredido son mujeres jóvenes, menores de 45 años.

El año pasado, 145 médicos sufrieron ataques en los diferentes servicios sanitarios de la demarcación, lo que representa el 71% del total de las víctimas. Según ha informado el Colegio Oficial de Médicos de Tarragona (COMT), los datos podrían ser superiores "el doble o el triple", ha afirmado el secretario del Colegio, Manuel Carasol, que ha señalado que muchas agresiones no se notifican ni se denuncian.

Las agresiones a los médicos en Tarragona continúan al alza. El año pasado, el COMT registró 203, lo que representa un 21,5% más en comparación con el 2024 (167). Se trata del colegio de todo el estado español que más recogió el año pasado.

Desde el COMT apuntan que en Tarragona son "abanderados" a la hora de notificar estas denuncias, y por eso son los que más agresiones recogen. "Cada semana cuatro médicos son agredidos en Tarragona, y un 6% de los médicos en activo durante el 2025 fueron agredidos de una manera u otra", ha subrayado Carasol.