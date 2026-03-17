Rosa M. Ibarra: «No contemplamos no aprobar los presupuestos, de no hacerlo, sería un desastre»

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

Diecinueve días después de anunciar los presupuestos, ¿cómo está la situación?

«Después de que el presidente, Salvador Illa, presentara los presupuestos y se aprobaran en el Consejo Ejecutivo, hacemos la reflexión que Cataluña los necesita. Llevan prorrogados desde el 2023, cuando se anunciaron unos 40.000 millones de euros, ahora planteamos unos de 50.000 millones, casi. No contemplamos ningún otro escenario que no sea aprobar estos presupuestos. De no hacerlo sería un desastre».

La aprobación ahora mismo no depende de vosotros...

«No, tenemos 42 diputados en el Parlament de Catalunya, pero no son suficientes. Tenemos un acuerdo con los Comuns, pero necesitamos otros hasta los 68 diputados. Estamos en conversaciones con Esquerra Republicana (ERC) y cualquier otro grupo que se quiera añadir, mejor. No es un presupuesto para salvar un gobierno, sino para los ciudadanos y ciudadanas».

¿Cómo avanzan las negociaciones con ERC?

«Estamos trabajando y negociando hasta el último momento, somos muy conscientes de la necesidad de estos presupuestos. No nos podemos dejar un incremento de 10.000 millones de euros, sobre todo con la situación internacional que tenemos. La guerra de Irán tiene unas consecuencias económicas evidentes en la vida cotidiana y puede parecer lejos, pero llegan. Necesitamos los recursos hasta el último euro».

Se le ha recordado a ERC la colaboración del PSC en otros presupuestos...

«En la última Sesión de Control en el Parlament, el presidente Illa así lo manifestaba. No pedimos nada que no hayamos hecho. Nosotros en 2023, cuando Junts abandonó el Gobierno, pensamos en Cataluña y aprobamos los presupuestos de Pere Aragonès, y en 2024 los hubiéramos aprobado, si no fuera por otros grupos y finalmente se convocaron elecciones. Somos gente responsable y necesitamos estabilidad y avanzar. Y más, con estas cifras».

COLABORACIÓN «A ERC no le pedimos nada que no hayamos hecho, nosotros pensamos en Cataluña».

¿Cuál es la previsión para el día 20?

«Trabajaremos hasta el último momento para garantizar que saldrán adelante los presupuestos».

Inversión en Tarragona

En el Camp de Tarragona se prevén 330 millones en inversiones, ¿cuál es la perspectiva para la demarcación?

Estos presupuestos volverán a poner en el mapa a Tarragona. En los últimos diez años, la media de los presupuestos en la demarcación era de 48 millones de euros, excepto el 2023, que ascendió a 118. Ahora hablamos de 330 millones de euros, hay una diferencia abismal. Plantean desencallar inversiones como las mejoras en el Hospital Joan XXIII de Tarragona o una nueva residencia en Reus. También se mira a los entornos rurales. En la Conca de Barberà durante muchos años no se había invertido prácticamente nada, y este año encontramos una inversión de 3 millones de euros para hacer posible la Logis de Montblanc. También se impulsarán equipamientos muy pedidos, como el Hospital del Vendrell, el nuevo CAP de Torredembarra o nuevas escuelas en Vila-rodona o Miami Platja, porque no había unas instalaciones de acuerdo con los municipios».

El TramCamp recibirá gran parte de la inversión, pero se ha retrasado hasta el 2029...

«No es que se retrase, es una obra grande que necesita mucho tiempo, recursos y esfuerzo. Creemos que tendríamos que solapar la finalización de la primera fase con el inicio de los trámites de la nueva adjudicación. Es muy positivo que se adelante y hay mucha voluntad política para hacerlo con casi todas las fuerzas políticas. Lo importante no es que finalice en 2028 o en 2029, sino que haya continuidad».

¿También es una inversión importante la Intermodal de Vila-seca?

«Nuestra voluntad es que se salga adelante y acabe mejorando la movilidad del Camp de Tarragona, esperamos que se pueda ejecutar lo antes posible, pero a veces puedes tener una prioridad política y es evidente que dependerá de los recursos y la capacidad técnica. Puede ser que se alargue, pero para nosotros es un proyecto estratégico».

¿Tarragona estaba abandonada en materia de vivienda social, que se prevé?

«Tarragona es un área muy potente y crece la necesidad de esta creación de vivienda. Valoramos positivamente impulsar propuestas públicas, pero también que los ayuntamientos sean conscientes de las necesidades y busquen alianzas privadas. La vivienda es el gran reto que tenemos al frente».

ÁREA METROPOLITANA «El tiempo nos dará la razón, no tenemos que verlo desde un punto partidista».

¿Se invertirá en sostenibilidad y descarbonización, pero requerirá energía, como se valora la MAT Cataluña-Aragón?

«Tarragona necesita energía. O bien la creamos nosotros o la tenemos que poder traer. Pensamos que tenemos que hacer las cosas de acuerdo con la demarcación y de la manera más sostenible posible. El Gobierno estudiará las alegaciones presentadas, pero tenemos que ser conscientes de que el Camp de Tarragona es el que es. Hacer demagogia está muy bien, nosotros entendemos la preocupación de los alcaldes y vecinos de los municipios, pero tenemos que ser conscientes de la necesidad que tenemos».

¿Para que la demarcación lo englobe todo, es necesaria el Área Metropolitana?

«El tiempo nos dará la razón a todos los que creemos en el Área Metropolitana. También lo hacen los ejemplos, como el Área Metropolitana de Barcelona, donde los servicios que tienen los municipios y como se estructuran los mejora. Tenemos que ver las cosas no desde un punto de vista casi partidista, sino desde la práctica».

¿Continúa sobre la mesa el proyecto del Hard Rock?

El Gobierno modificó la fiscalidad aprobada en 2014, y ahora que estamos en un momento de expansión económica, no necesitamos esta como un reclamo. La parte de los casinos es sólo una pequeña parte del proyecto, que traerá hoteles y convenciones. A pesar del rechazo, dependerá de los inversores y los promotores».