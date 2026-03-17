El restaurante Limboo reclama no pagar la concesión por las afectaciones de las obras en el Miracle

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Nuevo litigio en lo referente al restaurante Limboo Beach Club, en el paseo Marítimo Rafael Casanova, que últimamente sólo da dolores de cabeza al Ayuntamiento. A raíz de las obras de demolición del 'Mamotreto', la empresa que explota el espacio, Goa Tarragona SL, ha reclamado al consistorio no pagar la anualidad de la concesión del espacio y/o que se le dé un año más de concesión para explotar el establecimiento. El canon anual es de unos 60.000 euros.

Diario Más ha tenido acceso a las alegaciones de la empresa, que expone que durante la temporada de verano del año pasado se vio afectada por las obras y que los trabajos supusieron malos resultados económicos. «No existía ninguna vía posible de entrada en el local. Esta situación comportó que el establecimiento permaneciera cerrado durante toda la temporada estial, quedando prohibida», expuso la empresa al Ayuntamiento. Sin embargo, según ha podido saber este medio, el restaurante pidió el año pasado en más de diez ocasiones la licencia municipal para celebrar espectáculos y actividades de carácter extraordinario. Estas fiestas en algunas ocasiones han generado quejas de algunos vecinos de la zona. La pide de la compañía se hizo a finales del año pasado y, después de los informes correspondientes, ayer se trató a la Comisión de Información y Seguimiento de Hacienda del Ayuntamiento ayer. Con todo, se denegó la petición de este reequilibrio económico. Ahora, este litigio pasará en el consejo plenario que se celebrará la semana que viene, donde presumiblemente también se denegará por parte de los grupos municipales.

Pasó por los juzgados

La nueva concesión municipal por este establecimiento, que se terminó en el 2024, acabó en los juzgados. Una de las compañías que se presentó al concurso público, Tgn Beach Club SL, presentó alegaciones a la resolución. En primera instancia, el Juzgado Contencioso Administrativo dejó dense efectos la adjudicación en Goa Tarragona del espacio a inicios del año pasado. La firma decidió impugnar el concurso al considerar que había cuestiones, como la puntuación, que «no se habían hecho de acuerdo con la ley».

La empresa también pide que se le otorgue un año más de explotación del local

Sin embargo, después de estudiar el caso el Ayuntamiento desestimó el recurso de alzada presentado por Tgn Beach Club y volvió a adjudicar a la misma compañía para un periodo de 10 años. En el 2023, el Ayuntamiento cesó la actividad en la empresa que había estado gestionando el Limboo desde el 2007 porque incumplía con la actividad contemplada en el contrato, que sólo permitía ofrecer servicio de chiringuito. Ahora eso ha cambiado.