R. Gámez-Serrano: «Callar puede ser peor que matar, porque hace que el problema no se acabe»

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

El detonante de la historia es real, y te lo explica una vecina.

«Sí, me explicó que la estaban asediando. Unos vecinos le dejaban cosas en el buzón, en la alfombra, etcétera. Había llamado a la policía y había ido a los Mossos a denunciarlo, pero le decían que no tenía pruebas: ¿cómo podía demostrar que no lo había hecho ella misma? Aquella historia se me quedó en la cabeza».

Y la ligaste con otra cosa que te rondaba.

«Exacto. Hacía tiempo que quería hablar del papel de la Iglesia. Me imaginé a una chica que vivía sola y que sufría este acoso, y lo empecé a trenzar para ver de qué manera un caso concreto se podía elevar hasta un tema más universal, como es el de la Iglesia».

La novela combina misterio y crítica social. Qué te interesó más explorar: ¿el crimen o el conflicto humano?

«La denuncia social, siempre. Me viene por formación, soy educadora social y siempre me ha interesado mucho esta mirada: en todos mis libros hay este elemento».

¿La Iglesia era un tema pendiente?

«Sí. Tengo una libreta donde me apunto ideas, y la Iglesia siempre estaba. Me parece importante hablar. Aunque vivimos en el segundo gran periodo de secularización, la Iglesia sigue influyendo mucho en la política y en cuestiones sociales que nos afectan a todos, como la migración. Además, todavía aparecen casos de abusos... Parece que eso no evoluciona. También me interesaba explorar temas como el celibato, que no es un dogma de fe y, por lo tanto, se podría abolir, pero hay intereses que lo impiden».

Sitúas todos estos elementos en un pueblo pequeño durante la Semana Santa. ¿Por qué te funcionaba este contexto?

«La Semana Santa es muy negra: explica la tortura y la muerte de una persona. ¡Es difícil encontrar nada más oscuro que eso! Cuando estaba haciendo la estructura me di cuenta de que tenía trece capítulos —además del prefacio y el epílogo— y que coincidían con las estaciones del viacrucis. Entonces pensé que los protagonistas también pasan un viacrucis, y me pareció una manera muy interesante de conjugar forma y fondo: los capítulos como estaciones y el contenido hablando del lado más oscuro de la Iglesia».

AJUSTAR LAS CUENTAS «La venganza es el resultado de dejarse llevar por una pulsión profunda»

Hay una monja que acaba sufriendo mucho.

«La historia también trata del corporativismo y de cómo, a veces, para proteger la institución, se esconden cosas que quizás no volverían a pasar si salieran a la luz».

En comunidades pequeñas mantener el silencio puede contribuir a perpetuar el mal.

«Exacto. Hay formas explícitas de venganza —no necesariamente matar, puede ser hacer daño con calumnias—, pero también está el silencio, que permite que ciertos actos delictivos continúen. Y el silencio es muy peligroso; a veces callar puede ser peor que matar, porque entonces el problema no se acaba nunca».

Los personajes de tu novela parecen atrapados entre tres opciones: hablar, vengarse o callar. ¿Qué te resultaba más interesante para la narración?

Cuando aparece la venganza es porque se repiten patrones: hago daño porque me han hecho. Pero lo que más se me interesaba era el silencio. La novela negra quiere poner el dedo en la llaga, y en este caso iluminar los puntos oscuros de la institución. Pero el libro no es un panfleto. Y tampoco es una novela que dé respuestas, más bien plantea preguntas».

¿En el ámbito personal, esta novela te ha hecho pensar sobre la venganza? ¿Hasta qué punto consideras que puede estar justificada ante una injusticia o un abuso?

Ya sé que dicen que la venganza es un plato que sirve frío, pero yo pienso que en realidad es el resultado de dejarse llevar por una pulsión profunda. Cuando no has podido digerir el dolor, intentas expiarlo infligiendo un dolor, ya sea igual o diferente del que te han hecho. No vengarse es la manera más madura de matar a los propios demonios, pero conseguirlo es muy difícil. Hay que haber hecho un trabajo interior. Al final, la venganza acaba siendo la derrota ante la pulsión».