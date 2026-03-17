OUIGO invita a las parejas de Tarragona a cambiar Oporto por otro destino esta Semana Santa

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

La compañía ferroviaria OUIGO ha lanzado una iniciativa dirigida a las parejas de Tarragona que tenían planes de viajar a Oporto durante esta Semana Santa. El objetivo es que puedan replantear su viaje y optar por otra escapada dentro de la red de la compañía. Esta propuesta busca dar un giro a la conocida 'maldición de Oporto', una leyenda urbana que asocia este viaje con rupturas amorosas.

Con el lema 'Cambia tú destino, cambiando tú destino', OUIGO invita a las parejas que ya tienen billetes hacia la ciudad portuguesa a cambiarlos por otros destinos donde opera el servicio ferroviario. La iniciativa estará activa entre el 12 y el 16 de marzo. Durante este periodo, los interesados tienen que enviar una imagen de sus billetes y seleccionar el nuevo destino. Los participantes más rápidos conseguirán billetes gratuitos para viajar a otro destino y disfrutar de una alternativa para las vacaciones.

Esta acción forma parte de la campaña de Semana Santa de la compañía, un periodo en que OUIGO prevé un volumen muy elevado de desplazamientos. La compañía quiere animar a los usuarios a vivir nuevas experiencias y transformar una escapada romántica, a la vez que rompe con mitos populares que han creado cierta alarma o superstición entre los viajeros.

Además de las parejas, la iniciativa también incluye una experiencia paralela destinada en aquellos que viajan solamente. El 28 de marzo se ha organizado un encuentro en Madrid para solteros que quieran compartir experiencias y abrirse a nuevas oportunidades personales. La actividad contará con la participación de la televisiva Alba Carrillo y combinará música, ambiente distendido y varias actividades sociales pensadas para fomentar la interacción y las nuevas conexiones entre los participantes.

Desde la compañía se destaca que esta propuesta no sólo busca ofrecer alternativas a Oporto, sino también poner de relieve la variedad de destinos disponibles en su red y dar visibilidad a opciones menos conocidas pero igualmente atractivas para escapadas de fin de semana o vacaciones más largas. Así, OUIGO ofrece a los tarraconenses la oportunidad de vivir experiencias únicas sin tener que desplazarse en una ciudad con una fama que puede generar cierta inquietud entre las parejas.

Con esta acción, OUIGO pretende incentivar a los viajeros de Tarragona a descubrir nuevos destinos, seguir disfrutando de los servicios de la compañía y vivir una Semana Santa diferente, más divertida y llena de sorpresas. La iniciativa combina originalidad, socialización y la oportunidad de cambiar la propia historia de viaje, todo en un entorno seguro y adaptado a las necesidades de los viajeros.