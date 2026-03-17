ERC lleva al pleno medidas para garantizar plazas de escuela pública en Tarragona

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El grupo municipal de ERC en Tarragona presentará al próximo pleno una moción por asegurar que todas las familias de la ciudad tengan acceso a una plaza de escuela pública. La formación alerta que la planificación actual no garantiza este derecho y que varias decisiones recientes han generado incertidumbre y preocupación entre la comunidad educativa.

El alcaldable de ERC, Xavi Puig, ha denunciado que el cierre de líneas en centros públicos y la falta de previsión han obligado a muchas familias a replantear la escolarización de sus hijos. «Las familias tienen derecho en una escuela pública y de proximidad, y hoy eso no está garantizado», ha afirmado. En este sentido, ha criticado la posible supresión de líneas de I3 en escuelas como el Milagro y Prácticas, defendiendo que haría falta ampliar la oferta allí donde hay demanda y reducir las ratios.

ERC también pone el foco en el déficit de plazas en los institutos públicos del centro de la ciudad de cara al curso 2026-2027. Según Puig, es imprescindible que el Departamento de Educación trabaje con más anticipación y diálogo con la comunidad educativa para definir un modelo estable que evite situaciones de angustia y combata la segregación escolar.

La moción también defiende recuperar y reforzar el modelo de zonificación impulsado en el 2022, que redujo el número de zonas educativas para favorecer una escolarización más equilibrada. Además, el texto propone equiparar las ratios entre escuela pública y concertada e impulsar una estrategia a medio y largo plazo que garantice una oferta educativa suficiente y de calidad en Tarragona.

Reposición del arbolado

ERC lleva al pleno una segunda moción para garantizar que la tala de árboles en las calles y plazas vaya siempre acompañada de una reposición rápida y planificada. Los republicanos alertan de que, los últimos dos años, se han multiplicado los alcorques vacíos y la sensación de pérdida de verde en las calles, con el impacto que eso tiene sobre la calidad de vida, el paisaje urbano y la lucha contra el cambio climático.

La consejera Gemma Fusté ha apuntado que «otros municipios ya han demostrado que se puede proteger el arbolado con normas claras y plazos concretos de reposición, Tarragona no puede quedar atrás en la defensa de su patrimonio verde y en la imagen de ciudad, ya que un árbol cortado provoca también una imagen de un espacio público olvidado». La moción también pide que se elabore una memoria anual de los árboles talados y replantados y se pide que el cómputo final anual sea positivo para no perder verde urbano.