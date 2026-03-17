Entidades de Tarragona piden detener la manifestación de Vox en Bonavista por «islamófoba y racista»

Imagen de archivo de la manifestación contraria a las jornadas de Vox en Bonavista el año 2018.MAR ROVIRA / ACN

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Varias entidades sociales de Tarragona han presentado una petición formal al Ayuntamiento para que inste a la Generalitat a no autorizar la manifestación convocada mañana por Vox en el barrio de Bonavista. El documento, entregado ayer por la Red Antirracista, la Asociación de Mujeres Africanas y la asociación Indivisible, defiende que el lema de la movilización, «Contra la islamización y la inmigración masiva», «ataca directamente» la comunidad musulmana de Tarragona, así como sus centros de culto, «atentando flagrantemente el derecho fundamental de libertad ideológica y religiosa». La solicitud la firman también una decena de entidades que tildan la convocatoria de «islamófoba y racista».

Esta arrancará a las 18.30 horas ante el número 39 de la calle Onze y finalizará en la calle Cinc, ante el número 40. Los puntos escogidos corresponden a la ubicación actual de la Mezquita del barrio y del solar donde está prevista la construcción de un nuevo centro de culto.

La fecha y la hora de la protesta, denuncian las asociaciones, también se han escogido de forma estratégica, coincidiendo con los últimos días del Ramadán y con el momento previo al iftar. La organización ultraderechista Reconquista España también ha anunciado su propia convocatoria, bajo el lema Remigración.

«Estos mensajes pueden acabar derivando en delitos de odio y generar un clima de confrontación innecesario», lamentan desde la Red Antirracista. No es la primera vez que Vox ataca la comunidad musulmana de Tarragona. Hace un par de años, explica la entidad, el grupo político publicó varios mensajes de odio en las redes sociales en respuesta al iftar comunitario que se celebró en el Serrallo.

El año pasado, exigieron la retirada del cartel oficial de Santa Tecla, que presentaba una mujer con hiyab. «No es sólo una manifestación puntual. Forma parte de un clima político que acaba legitimando vulneraciones de derechos de los migrantes, que después se traducen en problemas de acceso al padrón, a la vivienda o a la sanidad», señalan.

Concentración alternativa

Son diversos los colectivos sociales que se oponen a la concentración anunciada por el partido de extrema derecha. Por este motivo, diferentes organizaciones se han coordinado para mostrar su rechazo con una manifestación alternativa, convocada a la misma hora y punto de inicio que el original.

«No buscamos conflicto, sino dar un sitio seguro a la gente del barrio que quiera expresar el rechazo a estas proclamas y reclamar que quiere vivir en paz con las vecinas sea cuál sea su religión», aseguran desde el Ateneu Llibertari Alomà, una de las entidades convocantes.

La protesta de mañana es la primera de un «calendario de movilizaciones» en Cataluña, que según Vox, se ha convertido «en el epicentro del islamismo». El grupo político también quiere impulsar medidas como la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos o la de los menús halal en las escuelas y otras instituciones públicas.