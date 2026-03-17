La CUP denuncia que la planificación educativa está reduciendo la escuela pública en Tarragona

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La CUP ha registrado en una batería de preguntas en el pleno municipal para denunciar el déficit de plazas públicas en Tarragona y exigir explicaciones al gobierno municipal sobre la planificación educativa del curso 2026-2027.

Según la formación anticapitalista, los datos evidencian un desequilibrio claro entre la red pública y la concertada, especialmente en la zona centro de la ciudad donde en primaría la oferta concertada duplica la oferta pública y en secundaría de más del doble hacia la concertada. Este desequilibrio, según la formación, responde a decisiones de planificación que acaban debilitando la red pública mientras consolidan el peso de la concertada. Y alertan que la pérdida de plazas se especialmente grave cono el cierre de líneas en las escuelas del Miracle y el Pràctiques.

La CUP asegura que esta planificación puede provocar que muchas familias que quieren escuela pública se quedan sin plaza y cuando se reducen las plazas públicas, el alumnado acaba yendo a la concertada.

La candidatura independentista critica que la reducción de ratios se haya aplicado sólo en la pública y no en la concertada, hecho que reduce todavía más las plazas disponibles en la red pública reforzando la segregación escolar y limitante el acceso real a la escuela pública.

«La libertad de elección sólo existe si hay plazas públicas suficientes. Si no hay, lo que hay es una derivación encubierta hacia la concertada», denuncian.

Por este motivo, la CUP reclama abrir nuevas líneas en los institutos públicos con déficit de plazas y reforzar la oferta pública especialmente en el centro de la ciudad.

«La defensa de la escuela pública no puede ser sólo un discurso. Hay que garantizar plazas públicas realas para todas las familias que la quieren», concluye la formación.