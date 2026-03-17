El Ayuntamiento de Tarragona defiende que no puede detener la manifestación de Vox en Bonavista, ya que no es competencia municipal

Imagen de archivo de la manifestación contraria a las jornadas de Vox en Bonavista el año 2018.MAR ROVIRA / ACN

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona defiende que no puede detener la manifestación convocada por Vox en Bonavista, ya que no forma parte de sus competencias. La concentración, bajo el lema «Contra la islamización y la inmigración masiva», está prevista para mañana a partir de las 18.30 h, con la mezquita del barrio como a punto de inicio.

Varias entidades sociales de la ciudad han expresado su rechazo por la convocatoria, ya que aseguran que «ataca directamente» la comunidad musulmana de Tarragona, «atentando flagrantemente el derecho fundamental de libertad ideológica y religiosa».

De hecho, una decena de colectivos entregaron ayer una petición formal al Ayuntamiento para que inste a la Generalitat a no autorizar la movilización, pero fuentes municipales afirman que aunque el consistorio «trabaja para garantizar una convivencia basada en el respeto y la libertad», hay que recordar que «no es competencia del Ayuntamiento asegurar el cumplimiento del derecho constitucional de libertad ideológica, religiosa y de culto que se recoge en el artículo 16 de la Constitución».

También remarcan que «tampoco es competencia de los municipios garantizar el cumplimiento del derecho, también constitucional, de manifestación», ya que se trata de una competencia de la Generalitat de Catalunya. De esta manera, desde el consistorio explican que «no entienden que esta petición se dirija al Ayuntamiento de Tarragona, que ni ha organizado la manifestación ni es competente en materia de asuntos religiosos o de autorizar manifestaciones».

Además, señalan, «desde el Ayuntamiento siempre colaboraremos con las administraciones competentes con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales, siempre poniendo el acento al asegurar la seguridad y la integridad física de la ciudadanía».

«Desde el Ayuntamiento sólo hay voluntad de respetar escrupulosamente la convivencia plural que existe en Bonavista y en toda Tarragona por mucho que algunos grupos políticos quieran hacer parecer lo contrario. La diversidad y el respeto mutuo es uno de los ejes que hace de Tarragona la gran ciudad que es», expresan fuentes municipales.

Manifestación contraria

Además, del escrito, diferentes entidades locales se han coordinado para mostrar su rechazo con una manifestación alternativa, convocada a la misma hora y punto de inicio que el original.

«No buscamos conflicto, sino dar un sitio seguro a la gente del barrio que quiera expresar el rechazo a estas proclamas y reclamar que quiere vivir en paz con las vecinas sea cuál sea su religión», aseguran desde el Ateneu Llibertari Alomà, una de las entidades convocantes.

La protesta de mañana es la primera de un «calendario de movilizaciones» en Cataluña, que según Vox, se ha convertido «en el epicentro del islamismo». El grupo político también quiere impulsar medidas como la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos o la de los menús halal en las escuelas y otras instituciones públicas.