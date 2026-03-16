Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Con un megáfono en la mano, el artista moianès Marcel·lí Antúnez Roca inauguró, este pasado sábado, la nueva exposición del Puerto de Tarragona Llum, Natura Centrum Est. Se trata de una exhibición extraordinaria que recoge más de trescientas obras –entre las cuales telones párpado, murales, dibujos, esculturas, vestidos de papel, carros, animales y vídeos– creadas durante diez años en proyectos colaborativos.

Esta exposición coincide con el 40 aniversario del Moll de Costa de Tarragona y se ha hecho, por primera vez, en colaboración con Mèdol - Centro de Artes Contemporáneas. Además, han participado alumnos de la Escuela de Arte y Diseño de Tarragona, que han realizado una biografía gráfica de Llum de la Selva, campesino naturista que es protagonista de uno de los pósteres campesinos de la exposición.

El sábado, la inauguración de todo este trabajo tuvo un formato participativo: Antúnez invitó a todos los asistentes a coger el material expuesto –carteles salvajes, pósteres campesinos y milcaps- y sumarse a un desfile encabezado por él mismo y los músicos de la Fail Again Ensemble. La respuesta fue entusiasta, y este desfile artístico se paseó por el Moll de Costa gritando consignas como Via, via, via, Visca salvatgia!; Visca el cau, visca el niu, visca tot lo viu!; o Boscos i bolets, reclamen els seus drets!

Todo, porque Llum, Natura Centrum Est se plantea como una celebración de la naturaleza. Así lo expresaba el mismo Antúnez en el alegato final, en el que recordaba la necesidad de «volver a clavar las manos en la tierra», «llevar de nuevo a los niños al bosque» y, en definitiva, «dejar que el relato de la naturaleza se apodere de todos nosotros», a la vez que insistía en la urgencia en librarnos «del capitalismo digital que controla el relato».

La exposición incluye un programa de actividades pensado tanto para el público general como para centros educativos, y que contará con visitas guiadas con el artista, visitas a los huertos de Tarragona con Jordi Llort-Figuerola y talleres participativos en el Serrallo.

Para el finissage, que se hará el 24 de mayo, Marcel·lí Antúnez hizo un llamamiento a todas las personas que saben llevar gigantes o tocar instrumentos para que aquel día se acerquen hasta el Tinglado 2 para participar en el gran desfile de clausura, para el cual se desmontará toda la exposición y se llevará, de manera participativa, hasta el Serrallo. Hasta entonces, la exposición se puede visitar de manera gratuita.