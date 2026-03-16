Tarragona participa en un encuentro de ciudades catalanas para impulsar los derechos culturales

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Tarragona ha participado en un encuentro que ha reunido responsables de cultura de ocho ciudades catalanas con el objetivo de reflexionar sobre los retos de la gestión cultural en el ámbito municipal y explorar la creación de una futura red de ciudades para impulsar los derechos culturales. La sesión de trabajo se ha celebrado en El Cèntric. Espacio Cultural del Prat de Llobregat y ha contado con representantes de Granollers, Lleida, Manresa, El Prat, Sabadell, Olot, Tarragona y Vic.

Durante la jornada se han compartido experiencias y puntos de vista sobre el papel que tienen que tener las políticas culturales en las ciudades. Los participantes han coincidido en destacar la importancia de garantizar los derechos culturales de la ciudadanía, así como avanzar en el despliegue de la futura ley de derechos culturales y reforzar la mediación cultural como herramienta transversal en las políticas públicas.

En el debate también se ha puesto sobre la mesa la preocupación por el aumento de la complejidad administrativa y burocrática que a menudo dificulta el desarrollo de proyectos culturales. Además, se ha subrayado la necesidad de mejorar el funcionamiento de los servicios culturales municipales, situar a las personas en el centro de las políticas y trabajar para combatir la precarización estructural de las profesionales del sector.

El grupo de trabajo tiene la voluntad de consolidarse como un espacio de colaboración entre municipios y de interlocución con otras instituciones, con el objetivo de fortalecer la vida cultural y comunitaria de las ciudades y de incorporar nuevos municipios que compartan estas mismas inquietudes.