Tarragona tiene una de las carreteras con más accidentes de toda España

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La demarcación de Tarragona concentra algunos de los tramos con más accidentes de la red de carreteras de España. Así lo pone de manifiesto el último informe elaborado por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que ha analizado la peligrosidad de la red vial estatal durante el periodo 2020-2024 a partir de datos del Ministerio de Transportes. El estudio identifica 295 kilómetros especialmente conflictivos repartidos en 67 vías de 45 provincias, con un índice de peligrosidad que en algunos casos multiplica por diez la media nacional.

Dentro de este mapa de puntos negros destaca especialmente la Autovía T-11, una de las principales vías de acceso en la ciudad de Tarragona. Según el informe, dos tramos concretos de esta autovía figuran entre los que acumulan más accidentes y víctimas de toda la red estatal. El kilómetro 15 registra 85 accidentes y 103 víctimas en el periodo analizado, mientras que el kilómetro 17 suma 79 accidentes y 113 víctimas. Este volumen de incidentes sitúa estos puntos entre los más problemáticos del país con respecto a concentración de siniestros.

Más allá de la T-11, el estudio también señala otras carreteras de la demarcación con tramos que superan ampliamente la media de peligrosidad. Entre ellas hay varios puntos de la N-240, con diferentes kilómetros identificados como especialmente conflictivos, así como varios tramos de la N-340, una de las vías históricamente más transitadas del litoral mediterráneo. En estos puntos se han registrado decenas de accidentes y víctimas durante los últimos cinco años.

La lista también incluye varios tramos de la N-420 y de la N-420a, carreteras que atraviesan diferentes zonas del interior de la provincia. Aunque en estos casos el volumen de tráfico es inferior al de las grandes autovías, el índice de peligrosidad detectado es notablemente superior a la media estatal, hecho que las sitúa dentro de los puntos que requieren una especial atención en materia de seguridad vial.

El informe de AEA recuerda que España cuenta con una de las redes de carreteras de alta capacidad más extensas de la Unión Europea, con más de 165.000 kilómetros de vías. A pesar de eso, todavía existen tramos con niveles de accidentalidad elevados que hay que identificar y corregir. En el conjunto del Estado, los 295 kilómetros analizados han acumulado 1.752 accidentes con 2.497 víctimas en el quinquenio estudiado.

Aunque el factor humano sigue siendo determinante en muchos accidentes, el estado de las infraestructuras y la configuración de determinados tramos también influyen de manera significativa en la seguridad vial. Por este motivo, se recomienda mejorar la señalización, revisar el diseño de las vías y reforzar las medidas preventivas, a la vez que se pide en los conductores extremar la precaución en los puntos con más historial de siniestralidad, como los identificados en la demarcación de Tarragona.