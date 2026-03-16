Tarragona acoge con éxito el Rotary Green Meeting con expertos y debate sobre los retos medioambientales

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Tarragona ha sido el escenario del Rotary Green Meeting 2026, una jornada celebrada en el Museu del Port que ha convertido la ciudad en punto de encuentro para analizar los grandes retos medioambientales actuales y futuros. La iniciativa, impulsada por los clubs Rotary de Tarragona y Costa Daurada, ha reunido representantes institucionales, profesionales, entidades y ciudadanía en un espacio de reflexión y debate en torno a la sostenibilidad y la protección del territorio.

Durante el encuentro se ha desarrollado un programa diverso con diferentes ponencias e intervenciones centradas en la gestión ambiental, el impacto de las actividades económicas sobre el territorio y la preservación de los ecosistemas. También se han abordado cuestiones relacionadas con el estado del litoral y de los espacios naturales del Campo de Tarragona, así como iniciativas destinadas a promover una relación más equilibrada entre desarrollo económico y medio ambiente.

Entre los participantes hay estado Santiago J. Castellà, presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona; Xavier Domènech, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona; Jesús Ortiz, investigador y divulgador sobre patrimonio natural; Josep Maria Franquet, doctor ingeniero agrónomo y experto en el Delta del Ebro, y Maria Mas, especialista en sostenibilidad y descarbonización industrial. También han tomado parte el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; Jordi Gispert, en representación de los cinco clubs Rotary de la ciudad, y Yasmina Cánovas, empresaria e investigadora vinculada a proyectos humanitarios.

Uno de los momentos más destacados de la jornada ha sido la instalación del segundo Pal de la Pau, un símbolo reconocido internacionalmente que representa la convivencia, la cooperación y el compromiso global. Con esta acción, la organización ha querido relacionar la defensa del medio ambiente con una visión más amplia de paz y responsabilidad compartida.

La jornada también ha servido para dar continuidad al Premio Escuela Verde, que reconoce proyectos educativos orientados a fomentar la conciencia ambiental entre los más jóvenes. En esta edición, el galardón se ha concedido a la escuela pública Riu Clar de Tarragona por el proyecto 'Hort Educatiu pel clima', una iniciativa que promueve el respeto por el medio ambiente a través de la educación y la participación del alumnado.

Con esta nueva edición, el Rotary Green Meeting reafirma su voluntad de devenir un espacio de diálogo y colaboración entre instituciones, conocimiento y sociedad para abordar los grandes desafíos ambientales y sociales desde el territorio.