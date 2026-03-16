Queman dos contenedores y una papelera en menos de 30 minutos en Bonavista

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta noche del domingo en tres incendios en el barrio de Bonavista en menos de 30 minutos. El primer aviso lo han recibido a las 23.13 horas por el incendio de una papelera en la calle Vint-i-u. Hasta el lugar se ha desplazado una dotación terrestres.

Seis minutos después han recibido otro aviso por otro fuego pero esta vez de contenedor. Los bomberos han movilizado una dotación hasta la calle Vint-i-dos. Minutos después ha entrado otro aviso por un incendio en un contenedor, al lado de la iglesia de Bonavista. Para estos dos últimos servicios actuó la misma dotación de Bombers.