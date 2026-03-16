La Policía Portuaria de Tarragona incorpora nuevos agentes para reforzar la seguridad

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La Policía Portuaria de Tarragona ha incorporado diez nueve agentes en el cuerpo. De estos, siete son plazas de nueva creación y los tres restantes se corresponden en agentes eventuales que cubren vacantes por bajas laborales. Las tres agentes eventuales son mujeres procedentes de la bolsa de trabajo. Con estas incorporaciones, la policía administrativa del Puerto de Tarragona se refuerza para mejorar la seguridad portuaria y contribuir de manera eficaz al buen funcionamiento del Puerto de Tarragona, velando por la seguridad de las personas, las instalaciones y las actividades que se desarrollan.

Las nuevas incorporaciones provienen de procesos selectivos iniciados a finales de 2025. Actualmente, el cuerpo está formado por una sesentena de agentes. Para este año, está previsto que la plantilla de la Policía Portuaria de Tarragona se amplíe con tres nuevas plazas incluidas en la oferta de trabajo público de la Autoridad Portuaria de Tarragona.

Programa de mentoraje

Con el objetivo de favorecer la integración efectiva en el cuerpo y el desarrollo profesional de los nuevos agentes, la Policía Portuaria de Tarragona lleva a cabo un programa de mentoraje en el cual policías de carrera acompañan a las nuevas incorporaciones facilitando así su adaptación progresiva al servicio activo. Los mentores dan apoyo y orientación, resuelven dudas, transmiten conocimientos profesionales y comparten experiencias, cosa que los convierte en referentes profesionales.

Este acompañamiento refuerza la confianza de los nuevos agentes, estimula su aprendizaje y los ayuda a definir objetivos, resolver problemas y mejorar la gestión del tiempo y la toma de decisiones. El programa de mentoraje se lleva a cabo durante los primeros meses de estancia a la Policía Portuaria. En el caso de los agentes con plaza fija, incluye también el periodo de formación básica en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, mientras que en el caso de los agentes eventuales tiene un límite de 12 meses.