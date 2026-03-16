Juntos pide al IMET que recurra el cierre de dos líneas de I3 en Tarragona

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El grupo municipal de Juntos por Cataluña en el Ayuntamiento de Tarragona ha instado el Instituto Municipal de Educación de Tarragona (IMET) a presentar un recurso contra la resolución de los Servicios Territoriales de Educación que prevé suprimir dos líneas de I3 en las escuelas públicas de la ciudad. Según la formación, la decisión se ha comunicado en pleno proceso de preinscripción escolar para el curso 2026-2027, hecho que, aseguran, altera las condiciones con que muchas familias habían iniciado el proceso.

El portavoz de Juntos en el Ayuntamiento, Jordi Sendra, considera que la resolución «no es sólo una mala decisión de fondo, sino también una manera profundamente irresponsable de gobernar», ya que llega después de que los centros hayan celebrado las jornadas de puertas abiertas y con el calendario de preinscripción ya en marcha.

«Las familias han escogido escuela confiando en unas condiciones que la propia Generalitat había fijado y, de sopetón, se las cambia a medio camino; eso genera angustia, desconfianza y la sensación de que su derecho a una plaza pública de proximidad no está lo suficiente protegido», ha afirmado Sendra, que también ha expresado su apoyo a las movilizaciones de madres y padres de los últimos días.

Juntos sostiene que esta manera de proceder «rompe la confianza en el sistema», ya que la planificación de la oferta educativa y de los criterios de adscripción no se tendría que modificar cuando las familias ya están presentando solicitudes. Por este motivo, el grupo municipal pide al Ayuntamiento y al IMET que actúen y presenten recurso contra la resolución. «Plantar cara a la Generalitat en este tema no es hacer partidismo, es hacer de ciudad y proteger los derechos de los niños de Tarragona», ha defendido Sendra.

Desde Juntos insisten que la defensa de la escuela pública y del derecho de las familias a escoger proyecto educativo «no pasa por recortar oferta ni por mover líneas de un día para el otro», sino para planificar con tiempo y garantizar los recursos necesarios. «Hoy lo que hace falta es poner orden en este desbarajuste, escuchar a las familias y hacer lo que toca desde el Ayuntamiento: recurrir esta decisión y exigir que se mantengan las líneas de I3 necesarias para garantizar una educación de calidad y de proximidad a Tarragona», ha concluido el portavoz.