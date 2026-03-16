Los Mercados de Tarragona celebran el doble aniversario con actividades y sorteos

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Los Mercados de Tarragona celebran el doble aniversario con varias actividades abiertas a la ciudadanía. El Mercado Central conmemora los 9 años de la reforma de su edificio, mientras que el Mercado de Torreforta llega a su 44.º aniversario, reforzando así el papel que estos equipamientos tienen en la vida cotidiana de la ciudad.

Una de las iniciativas más destacadas es 'Cuina a la Plaça', una serie audiovisual que reunirá chefs reconocidos con paradistas de los mercados de la ciudad para elaborar diferentes recetas. Entre los participantes estará la prestigiosa cocinera Carme Ruscalleda, que protagonizará una de las diez recetas grabadas en diez mercados, mercadillos y ferias diferentes.

La presidenta de Mercados de Tarragona y consejera de Comerç de l'Ajuntament, Montse Adan, ha destacado la importancia de esta celebración conjunta, asegurando que pone en valor el papel que han tenido y siguen teniendo los mercados en el día a día de la ciudad.

En el marco de este aniversario también se han organizado varios sorteos entre los clientes: en el Mercado de Torreforta, del 16 al 28 de marzo, se sortearán diez figuras de Pascua entre las personas que hagan compras en las paradas, mientras que el Mercado Central sorteará una paella con todos los ingredientes para preparar un arroz marinero para nueve personas hasta el 31 de marzo. Para participar hará falta comprar en el mercado, llenar el boleto y depositarla en el buzón habilitado a cada equipamiento.