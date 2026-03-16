Elena Juncosa: El MNAT reabrirá a finales de año. El tiempo de espera valdrá la pena»

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

¿Cómo afronta esta nueva etapa al frente del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona (MNAT)?

«Lo vivo como una oportunidad única. Mi voluntad, cuando decidí presentarme, era aportar mi experiencia y una mirada útil a un proyecto tan importante a nivel de gestión patrimonial. La envergadura del MNAT es, para mí, un reto muy estimulante, sobre todo por todos los proyectos que se presentan y por la posibilidad de llegar en un momento en que podemos materializar cosas que hace muchos años que se esperan».

¿Cuáles son los pilares sobre los cuales quiere asentar su dirección?

«El objetivo es reforzar el papel del MNAT como referente cultural y patrimonial. Tiene que ser un |sitio vivo que conecte el patrimonio con las personas a través de experiencias museísticas rigurosas, con actividades inclusivas y accesibles, que conecte con temas contemporáneos y que sea emocionalmente relevante».

¿Tendrá una línea continuista respecto del trabajo de la última directora Mònica Borrell?

«Sí. Quiero poner en valor el trabajo que ha hecho Mònica Borrell, con quien nos conocemos de hace tiempo y me ha hecho un traspaso muy bueno. Pero sobre todo quiero destacar el trabajo del equipo, que lleva mucho tiempo aquí y que hace un trabajo fantástico. Sin ellos, el trabajo no puede salir adelante. Los proyectos, al final, siempre son personas. Me siento muy bien acogida y me están ayudando mucho. Son ellos, al final, los que llevan el día a día».

Uno de los proyectos centrales son las obras en la necrópolis paleocristiana. ¿Cómo avanzan los trabajos? ¿Se cumplirá el calendario previsto?

«La transformación ya se empieza a ver, sobre todo con el cambio de las cubiertas, que está siendo visualmente bastante espectacular. Hemos pasado unos meses de trabajo más pesado, de trabajo que no se veía tanto, pero ahora la transformación se hace muy evidente. El calendario, en principio, va sobre plazo, para acabar la segunda y tercera fase hacia junio. Creo que entramos en un momento muy bonito, en el que todo visualmente se acelerará: el cambio de cubiertas, toda la parte exterior, el rebajamiento de los taludes que permitirán conectar el espacio con la trama urbana, ganando este espacio para la ciudadanía».

OBRAS «En la Necrópolis la ciudadanía ganará un espacio y la intención es que se le haga suyo»

¿Cree que la nueva necrópolis ayudará a conectar el relato histórico entre la Parte Alta y la Parte Baja de la ciudad?

«Precisamente eso es lo que busca el proyecto: abrir el espacio hacia la ciudadanía. Se abrirá y se conectará con la trama urbana, y la gente podrá disfrutar de un espacio ajardinado de acceso gratuito. Aunque la distancia física no la cambiaremos, el hecho de hacer accesible el espacio es un punto muy positivo. Y a nivel arqueológico, se pondrán en valor las reservas, el recorrido exterior tendrá piezas expuestas en el ámbito de servicios, que es la galería porticada. Creo que la ciudadanía ganará un espacio y la intención es que se le haga suyo».

¿Y con respecto al impacto turístico, prevén un aumento de visitantes?

«Sin duda. En un proyecto tan esperado siempre hay una expectación importante cuando se vuelve a abrir. Y yo creo que el impacto será beneficioso no sólo para nosotros, sino para el resto de equipamientos de la ciudad. Cuándo hay más oferta, se complementa y es mejor para todo el mundo. No tenemos que pensar que un museo hace competencia al otro: es completamente al revés».

Reapertura del museo

La joya de la corona es el museo. ¿Después de tantos años cerrado, sienten presión por la reapertura?

«No lo definiría como presión, sino como ilusión. Y lo que siento es un sentimiento de responsabilidad muy grande, de respeto por el trabajo que se ha hecho hasta ahora y por la magnitud del proyecto. Creo que es un muy buen proyecto y que supondrá un salto de calidad real. Es verdad que es muy esperado, porque hace muchos años que está cerrado, pero creo que la espera valdrá mucho la pena. El salto será notable».

¿Reabrirá este año?

«Sí. La previsión es que esté terminado el último trimestre de este año».

RELATO «Los discursos siempre se han centrado en temas muy concretos y tenemos que abrir miradas»

¿Cómo se imagina el futuro del museo a partir de aquí?

«El museo tiene que ser un referente de la romanidad en Tarragona, en Cataluña y en el Mediterráneo. Les piezas serán las protagonistas, con una museografía y unos elementos interactivos muy nuevos que permitirán interpretarlas mucho mejor. Habrá un discurso que conectará con los diferentes espacios de Tarragona que están fuera del museo. Visitando el museo, verás piezas de los diferentes espacios de la ciudad y todas las herramientas de mediación te permitirán entender mucho mejor la historia de Tàrraco. Y después, mi voluntad es que sea un museo social, muy conectado con la sociedad, que responda a los retos que tenemos».

Inclusividad

¿Cómo plantea esta inclusividad?

«Los discursos siempre se han centrado en temas muy concretos y aquí tenemos que abrir miradas. Tiene que haber más relatos de género, relatos mucho más inclusivos. A veces hemos olvidado grupos sociales en estos discursos, y la voluntad es hacer un relato y un discurso mucho más abierto, integrados e inclusivos. Puedes explicar tu discurso, puedes explicar historias antiguas, pero que te conecten con retos o cuestiones que tienes actualmente como sociedad contemporánea».

¿Más allá de Tarragona, qué objetivo se marca en los otros espacios bajo tutela del MNAT?

Si haces un análisis estratégica, la dispersión de los espacios patrimoniales en el territorio, no sólo los que gestiona el MNAT sino todo lo que conforma el patrimonio mundial de la UNESCO, puede parecer una debilidad. Yo lo veo como una oportunidad para conectar el territorio. Creo que a través del museo, de la necrópolis, de todos los espacios que tenemos, se puede crear un relato único y que haya una percepción de unidad que ahora quizás falta. Que la ciudadanía del territorio y los visitantes puedan percibir Tàrraco como un todo coherente».