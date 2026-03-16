El alquiler medio de un piso en Tarragona, por el camino de superar los 700 euros

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El alquiler medio de un piso en Tarragona va camino de superar los 700 euros. En los datos más recientes del Instituto Català del Sól (Incasol), del tercer trimestre del año pasado, los precios de alquiler de media de una vivienda en la ciudad se situaban en los 683 euros. Pasado seis meses desde estos registros, la situación no ha mejorado, todo el contrario. Una simple búsqueda en uno de los portales especializados cómo Idealista muestra que de una cincuentena de viviendas disponibles en la ciudad para alquilar, casi todos superan los 700 euros. Y la mayoría son de alquiler de temporada.

Esta cifra no es sólo alarmante con respecto al aumento del coste de la vida respecto de los salarios medios, sino también porque es el límite marcado por la Generalitat de Catalunya para acceder a las subvenciones para el alquiler para menores de 35 años. Recientemente se abrió una nueva convocatoria de las ayudas, ya cerrada, que pueden llegar al 40% del alquiler, pero muchos jóvenes tarraconenses no han podido acceder porque lo que pagan por el piso donde viven supera los 700 euros o los 350 euros por su habitación. Estos son los topes establecidos por la administración autonómica en la demarcación de Tarragona. En Terres de l'Ebre y en Lleida es de 600 euros, en Girona de 750 y en el área metropolitana de Barcelona es de 950 euros.

Incremento de casi el 1%

De momento, se ven tímidamente los frutos del esfuerzo político para revertir una situación histórica. El Sindicat de Llogateres calcula que los alquileres han subido un 0,9% en el conjunto de Cataluña desde la regulación de precios aprobada hace dos años, un aumento acumulado que se sitúa por debajo de la inflación. Con motivo de los dos años de entrada en vigor de la limitación de rentas en zonas de mercado residencial tensado, el colectivo ha estudiado los efectos de la medida y concluye que se ha cortado la «tendencia de aumento desbocado». El Sindicat, sin embargo, avisa de que hay un «desvío» hacia el alquiler de temporada, que se empezó a regular a principios de este 2026. También ve «urgente» perseguir «activamente» y sancionar los incumplimientos de la norma.

Unos 700 contratos en el mes

Con respecto al número de nuevos contratos de alquiler por trimestre, Tarragona se mueve en los 700, según los datos más recientes del Incasol. En el cómputo anual, se ve un claro descenso en la ciudad. En 2021 se firmaron 3.797 contratos, mientras que en 2024 se pactaron 2.647.

Caen las nuevas viviendas

En este sentido, la Cámara de la Propiedad Urbana de Tarragona alerta que las altas de nuevas viviendas en el mercado de alquiler ordinario han caído más de un 58% en comparación con el año anterior, en un contexto de demanda creciente y oferta cada vez más escasa.