Tarragona celebra una nueva edición de los tradicionales Tres Tombs

Imagen del desfile de los Tres Vuelcos que ha tenido lugar este domingo por la mañanaDiario Más

Este domingo por la mañana, Tarragona ha celebrado una nueva edición de una las citas más tradicionales de la ciudad, los Tres Tombs. Este año el acto ha contado con más de una treintena de caballos acompañados de sus jinetes, provenientes de Tarragona, Rodonyà, Cambrils, El Catllar, Sant Martí Sarroca, y Cubelles, entre otros.

También han participado cerca de 25 carruajes con unos cincuenta de caballos provenientes de Valls, Tivissa, Constantí, Vilaverd, Marçà, Calafell, Salomó, Vila-rodona, Sant Martí Sarroca, Bellmunt del Priorat, Pinell de Brai y Sant Llorenç d'Hortons, entre otros. La mayoría eran carros de campesino, aunque también se ha visto alguna berlina.

El recorrido ha arrancado a las 11.30 horas desde la calle Francesc Bastos y ha pasado por la avenida Ramon i Cajal, la Font del Centenar, y la Rambla Nova, donde se han efectuado los Tres Tombs que dan nombre al acontecimiento.

Además, a las 12 h ha tenido lugar la tradicional bendición de los animales, que se ha celebrado delante del OMAC de la Rambla Nova.

La fiesta ha sido organizada por el Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre, con la colaboración del Ayuntamiento de Tarragona.

La tradición

Los Tres Tombs se celebraban el día 17 de enero en honor en Sant Antoni Abat, patrón de los animales de pie redondo. El origen religioso de esta fiesta para venerar su patrón, se mantiene en la actualidad, d

siendo un conjunto de celebraciones por toda Cataluña y que consisten en las cabalgatas, pasadas, carreras y las bendiciones de los animales de trabajo y domésticos.

La primera vuelta era para pedir protección para los animales, la segunda era para pedir una buena cosecha y la tercera era para pedir salud para las personas.

En Tarragona la tradición consistía en realizar una Misa solemne en la iglesia de Sant Llorenç, propiedad del Gremi. Posteriormente eran bendecidos los animales a la salida de la iglesia y se hacía una pasada por el paseo de Sant Antoni y las ramblas de Sant Carles y de Sant Joan, hasta llegar a la plaza del Mercado donde se sorteaban un cerdito y un cabrito.

El día de fin de año se vendían los números para la rifa (el Gremi todavía conserva el bombo). Posteriormente se bajaba hasta el Port, donde había un gran baile.

Cuando se empezaba un viaje en carro, los campesinos tarraconenses se encomendaban al Santo implorando: «Que Sant Antoni 'mus' (mos) guardi de prendre mal i de 'fen' (fer-ne).

Con la aparición del tractor y del camión, a finales de los años 50 del siglo pasado y la simultánea transformación de una ciudad con una sociedad eminentemente campesina en una ciudad turística, industrial y de servicios, se dejó de celebrar. En los años 80 se volvió a recuperar en su formato actual de Tres Tombs en torno a la Rambla.