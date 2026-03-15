Una cacerolada en Tarragona hace resonar el rechazo hacia la guerra al Oriente Medio y otros conflictos mundiales

La concentración en Tarragona para exigir el fin de la guerra se ha celebrado en el Balcó del MediterraniAriadna Escoda

Una cacerolada en Tarragona ha escenificado este domingo el rechazo hacia la guerra al Oriente Medio y otros conflictos mundiales, como el de Palestina. Desde el Balcó del Mediterrani se ha pedido la fin de los ataques de los Estados Unidos e Israel contra el Irán, en más de exigir la imposición de la paz internacional.

Los manifestantes han llamado consignas como 'No a la guerra' y han mostrado carteles contrarios a la OTAN. «Necesitamos más voces, esta guerra es una cuestión de humanidad que afecta todo el mundo», ha afirmado Amira Shoman, miembro de la Plataforma Unitaria del Camp de Tarragona Solidaridad con Palestina.

La concentración se incluye en el conjunto de manifestaciones convocadas por la plataforma 'Parar la guerra' en 150 ciudades del estado español.

La acción de este domingo ha reunido a un centenar de personas según la organización, que ha hecho un llamamiento a sumar más apoyos para pedir la paz internacional. La concentración ha consistido en una cacerolada en el Balcó del Mediterrani, donde también se han tirado consignas en contra de la guerra. Durante la lectura del manifiesto, se han tildado los ataques de los Estados Unidos e Israel contra el Irán de «agresiones injustificadas e ilegales» y han aseverado que suponen una «destrucción de la orden internacional».

Al mismo tiempo, han cargado contra lo que apuntan que es una práctica «imperialista» por parte de los gobiernos estadounidenses e israelí. «La democracia es la que deciden los pueblos, no la que viene de fuera, con sangre y con intención de cambiar la identidad y la cultura de los países», ha lanzado Amira Shoman, miembro de la Plataforma Unitaria del Camp de Tarragona Solidaridad con Palestina. Para Shoman, los ataques responden a una voluntad de Israel de controlar el mundo árabe y apropiarse de los recursos de otros países como Irán o Palestina.

En este sentido, la entidad ha criticado el papel que está desarrollando la Unión Europea, la cual consideran que no ha actuado con «responsabilidad y valentía» ante el contexto actual internacional.

La cacerolada de este domingo se enmarca en las protestas que se han convocado por todo el estado español este fin de semana. Según la entidad tarraconense, próximamente organizarán más para sumar más apoyo de la ciudadanía para exigir el fin de la guerra en el Oriente Medio.