Tarragona acogerá el domingo una nueva edición de los Tres Tombs

Publicado por Júlia Camprubí Díez Creado: Actualizado:

Este domingo 16 de marzo Tarragona acogerá una nueva edición de los tradicionales Tres Tombs, fiesta de interés Nacional en Cataluña organizada por el Gremi de Pagesos de Sant Llorenç y Sant Isidre con la colaboración del Ayuntamiento de Tarragona.

Este año se prevé la participación de una treintena de carros y 90 caballerías de toda Cataluña, entre la cual, por primera vez, habrá una diligencia tirada por cinco caballos. También se mantiene, por segundo año, la presencia de un carro adaptado para personas con movilidad reducida.

Los Tres Tombs empezarán el domingo a las 11.30 h desde la calle Francesc Bastos y recorrerán la ciudad hasta finalizar en la calle Vidal y Barraquer una vez realizados los tradicionales tres tombs.

Como novedad, el recorrido de este año contempla un espacio destinado a personas con movilidad reducida al cruce de la Rambla Nueva que conecta las calles de Sant Francesc y calle Unión. Está previsto que la tradicional bendición de los animales tenga lugar delante del OMAC de la Rambla Nueva.