Incendio en unas cámaras frigoríficas del Complejo Educativo de Tarragona

Publicado por Júlia Camprubí Díez Creado: Actualizado:

Este sábado por la mañana se ha declarado un incendio en el Complejo Educativo de Tarragona, el antiguo edificio de la Universidad Laboral, hecho que ha obligado a movilizar cuatro dotaciones de los bomberos.

El suceso se ha producido poco después de las diez y cuarto, cuando se ha detectado humo gris que salía de una de las salas del recinto. Ante la situación, se ha procedido inmediatamente a desalojar el espacio. Cuando los equipos de emergencia han llegado al lugar ya no había ninguna persona en el interior del edificio.

Después de inspeccionar la zona, los bomberos han localizado el origen del fuego en unas cámaras frigoríficas. Les tareas de extinción han finalizado a las 10.56 horas, momento en que el incendio se ha dado por completamente apagado.