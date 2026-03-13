Tarragona será uno de los mejores lugares de España para ver los próximos eclipses solares

Publicado por Efe/ Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona será uno de los territorios destacados para observar los próximos eclipses de sol que se producirán entre los años 2026 y 2028. Varios municipios de la demarcación forman parte de los puntos de observación preferentes designados por las administraciones para seguir estos fenómenos astronómicos en las mejores condiciones.

El gobierno central y las comunidades autónomas han empezado a identificar los llamados 'puntos de observación preferente' por contemplar los eclipses que se producirán en España durante los próximos años —dos totales y uno anular. En el caso de Cataluña, se han seleccionado veintiséis ubicaciones repartidas en veinte municipios, espacios que ofrecen buenas condiciones de visibilidad, accesibilidad y capacidad para acoger personas con seguridad.

Los primeros puntos para observar el eclipse del 2026 ya se pueden consultar en el portal web impulsado por el Ministerio de Ciencia, que recopila información sobre estos acontecimientos. La plataforma incluye datos científicos, recomendaciones de salud para observar el fenómeno con seguridad, así como información sobre los flujos turísticos y las medidas previstas para gestionar el aumento de visitantes.

En España, el último eclipse anular visible se produjo en el 2005, mientras que el último eclipse total observable tuvo lugar en 1959 y sólo desde las islas Canarias. En la península Ibérica no se ve uno total desde hace más de un siglo, concretamente desde 1912.

Esta situación cambiará el próximo 12 de agosto, cuando un eclipse de sol sea visible desde la Península, las Baleares, las Canarias, Ceuta y Melilla. La franja de totalidad atravesará España de oeste a este y pasará por varias capitales de provincia, entre las cuales Tarragona, además de otras ciudades como Valencia o Palma.

Entre los puntos de observación señalados en el mapa también hay espacios singulares como ermitas, miradores, zonas naturales o incluso polígonos industriales. En las comarcas de Tarragona, por ejemplo, se ha indicado el polígono industrial del Burgar, en Reus, como uno de los sitios adecuados para seguir el fenómeno.

Desde el mismo portal se recomienda, que, si el municipio donde se encuentra una persona está dentro de la franja de totalidad y dispone de un horizonte oeste claro, el mejor sitio para ver el eclipse es a menudo el mismo punto donde se encuentra, evitando así desplazamientos masivos y posibles aglomeraciones.

Bajo la iniciativa 'Cataluña mira al cielo', el territorio catalán ha definido estos 26 puntos de observación prioritarios, situados sobre todo en la provincia de Tarragona y al sur de Lleida. En este contexto, las ciudades y municipios de la costa tarraconense y del interior de las Tierras del Ebro se perfilan como espacios de referencia para contemplar la fase de totalidad del fenómeno.